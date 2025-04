COCKTAIL SIGNATURE NEGRONI

LES SPIRITUEUX UNGAVA (QUÉBEC)

Code SAQ : 15388984 | 22,25$ (375 ml)

Le Negroni est l’un de mes cocktails préférés. Ce savoureux mélange de gin, de vermouth et de liqueur amère, comme le Campari, fait briller mes yeux de plaisir. J’ai donc été très curieux quand j’ai vu cette version avec le délectable gin Ungava. Avec 50 % moins d’alcool que le cocktail original, il est dans l’air du temps de la consommation plus douce. Au nez, on retrouve les mêmes parfums d’épices et d’agrumes. En bouche ? C’est pas mal typé et quand même savoureux, malgré ce taux d’alcool plus bas. J’aurais peut-être mis un brin davantage de vermouth, mais c’est selon mon goût. C’est une agréable proposition de qualité, à déguster tel quel sur glace, ou vous pouvez en faire un cocktail plus marqué en y ajoutant un peu de jus de pamplemousse rose.