Romeo’s gin X

Duvernois Esprits Créatifs, embouteillé au Québec

Code SAQ : 14431080 / 43,25$

Belle histoire de réussite : ce gin aromatisé au melon d’eau a été lancé juste avant la pandémie, et a eu un tel succès qu’il s’est régulièrement retrouvé en rupture de stock! Il est maintenant disponible à l’année. C’est une collaboration avec l’artiste impliquée et originale, Miss Me, dont un dessin est imprimé sur l’étiquette. On retrouve la recette typique du gin Romeo’s avec ses arômes et sa puissance, mais il y a une note franche et très plaisante en finale, de melon d’eau. Je l’aime beaucoup en cosmo, et il est bien estival en gin sonic (soda et tonic). Miss Me créera le look du Bistro SAQ à l’Esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles, pendant les festivités de la Fierté. Vous pourrez y déguster le cocktail spécialement conçu pour l’évènement, Amour Vandal, à base du Roméo’s X, et pour lequel la SAQ a créé une pastille exclusive. Durant les journées communautaires, à la SAQ du Village, venez découvrir la gamme des prêts-à-boires, et profiter d’une promotion des plus rafraichissantes. Chut, ce sera une belle surprise! Bonne nouvelle : Romeo’s gin a envie de s’associer de manière récurrente à la Fierté, et a déjà des idées de projets pour l’an prochain.

En plus de certains de mes choix du mois, d’autres produits se veulent inclusifs, même si ici au Québec, on ne le sait pas toujours. Mentions spéciales à la vodka Crystal Head, de Terre Neuve-Labrador, la vodka suédoise Absolut, aux mousseux espagnols Freixenet, aux proseccos Astoria, qui soutiennent activement des Fiertés ou des législations pro LGBTQ+.