ORIGENES DE PANIZA

BODEGAS PANIZA, O CARINENA (ESPAGNE) 2020

Code SAQ : 13710829 • 15,60$

Vous aimez votre chardonnay ensoleillé et affirmé en bouche, pas un de ces petits poussins qui fait de timides cui-cui dans les plumes de sa mère ? En voici un qui devrait vous faire piailler de plaisir. Au nez, ça sent le bois, la résine et un peu la poire cuite. C’est un blanc bio sec et boisé, bien savoureux. Une bonne acidité le tient à bout de bras et évite toute lourdeur. Il finit avec une amertume marquée. Ça devrait faire un accord de choix avec de la fondue ou des calmars frits. J’espère visiter le domaine un jour, car l’architecture du chai est magnifique.