IL SELESE

I STEFANINI, DOP SOAVE (VÉNÉTIE, ITALIE) 2023

Code SAQ : 13841431 | 17,40$

Alerte gourmande ! Je me suis laissé tenter par ce blanc à base de garganega, à la suite de la recommandation de Véronique Rivest, une collègue que j’apprécie beaucoup. J’ai été conquis, à mon tour ! Le nez floral, un peu herbacé et fruité, est déjà pas mal, mais la bouche a fini ma conquête. C’est une avalanche de fruits du verger (surtout la poire), qui apporte une certaine impression de rondeur et un petit côté coquin de pamplemousse. C’est sec, frais, avec une judicieuse touche d’amertume. J’aime bien la texture aussi, ainsi que son harmonie finale. Pour le prix, c’est assurément : approuvé par Olivier !