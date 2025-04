Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 26 octobre, est une célébration de la pratique de la photographie de rue dans la métropole, du 19e siècle à aujourd’hui. La ville y est mise en lumière à travers plus de 400 images qui témoignent de son histoire, de ses quartiers et de son ambiance. Si les images sélectionnées révèlent parfois la beauté de la ville, elles véhiculent surtout sa complexité, ses contradictions, sa diversité et son humour.

L’expo permet d’inclure une diversité de voix et de points de vue sur la ville, reflétant les multiples facettes de Montréal à travers les yeux de celles et ceux qui ont capturé ses rues avec passion et dévouement. L’exposition rassemble le travail de photographes à la carrière établie et d’autres moins connu·e·s.

On peut y admirer, entre autres, des clichés d’Alan B. Stone, Suzanne Girard, Marik Boudreau.

Expo Battre le pavé. La photo de rue à Montréal, au Musée McCord-Stewart – photos Andréa Robert Lezak

INFOS | https://www.musee-mccord-stewart.ca/