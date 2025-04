For the Pleasure of Seeing Her Again : L’héritage québécois sur les planches du Centaur

La 56e saison du Théâtre Centaur célèbre le dramaturge emblématique de Montréal, Michel Tremblay, dans une toute nouvelle production de For the Pleasure of Seeing Her Again (Encore une fois, si vous permettez) traduite en anglais de Linda Gaboriau, lauréate du Prix du Gouverneur général. Mettant en vedette les brillants acteurs Ellen David et Emmanuel Schwartz et mise en scène de la réputée Alice Ronfard, qui fait son début au Centaur Theatre, cette production célèbre la collaboration entre les communautés francophones et anglophones rendue possible par le Centaur.

Célébrez l’héritage de Michel Tremblay, un maître conteur dont les œuvres ont redéfini le théâtre québécois et ont résonné auprès des publics du monde entier. For the Pleasure of Seeing Her Again est un hommage touchant et plein d’esprit à la mère de Tremblay, une femme volontaire et charismatique dont l’esprit vif et la passion pour la narration ont suscité son amour pour la littérature et le théâtre. Cette pièce émouvante offre un aperçu de cette relation unique qui a inspiré Tremblay à devenir l’artiste célèbre qu’il est aujourd’hui. Sur fond d’une Montréal ouvrière des années 1950 et 1960, l’histoire est à la fois profondément personnelle et universellement accessible.

À travers les dialogues de Tremblay, magistralement traduits par la célèbre Linda Gaboriau, la pièce entraîne le public dans un voyage émotionnel rempli de rires, de nostalgie et de la difficulté douce-amère de vivre avec ces personnages épineux que l’on ne peut s’empêcher d’aimer. La première en anglais de ce classique contemporain du théâtre québécois a eu lieu au Centaur en 1998. La production a connu un énorme succès avant de partir en tournée au Canada et aux États-Unis. Centaur présente à nouveau ce chef-d’œuvre au public montréalais dans une nouvelle production mise en scène par la grande Alice Ronfard et mettant en vedette deux des plus brillantes étoiles de la scène montréalaise : Ellen David et Emmanuel Schwartz.

Nous vous invitons une fois de plus à découvrir la chaleur, l’humour et la passion qui caractérisent les récits de Tremblay. Cette pièce célèbre non seulement une pierre angulaire du théâtre québécois, mais souligne également l’importance de traduire les œuvres québécoises pour le public anglophone, un effort qui enrichit le dialogue culturel entre le Québec et le reste du Canada. Grâce à l’aide d’une équipe créative talentueuse, la production offre au public anglophone une occasion rare de découvrir la profondeur émotionnelle et la brillance théâtrale d’une pièce classique québécoise, ce qui en fait l’un des spectacles incontournables de la saison.

INFOS | For the Pleasure of Seeing Her Again De Michel Tremblay | Traduit par Linda Gaboriau | Mise en scène d’Alice Ronfard | Avec Ellen David et Emmanuel Schwartz Du 13 mai 2025 au 1er juin 2025 au Théâtre Centaur https://centaurtheatre.com