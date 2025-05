Michelin chez Duceppe

Quand nos parents parlent du choix de nos prénoms, on réalise avec effroi que l’on a peut-être échappé au pire. C’est le cas pour Michel-Maxime Legault que l’on devait prénommer Michelin. Une anecdote pour le comédien mais qui lui sert de prémisse pour revenir sur son histoire, de la ferme familiale dans laquelle il a été élevé avec plusieurs frères et sœurs, de son désir à la fin de l’adolescence de monter sur les planches et d’opérer un changement drastique en quittant le monde de la culture pour une autre culture.

Avec humour le plus souvent, Michel-Maxime Legault ose retraverser son enfance, avec justesse, sans fanfaronnade, sans en rajouter dans les petits drames que sa famille et lui ont pu traverser, pour nous conduire par la main, comme une petite visite guidée de ce qui l’a construit, marqué, et lui a donné la force d’être reconnu par ses pairs et par le public.

La grande force de la pièce tient non seulement au jeu de Michel-Maxime Legault, mais au texte qui n’est qu’une immense déclaration d’amour à celles et ceux qui l’ont vu grandir, des personnages hauts-en couleurs, des sympathiques, des moins brillants. Aucune rancœur de la part du dramaturge-comédien sinon une énorme compassion ludique, tissant des liens entre les différentes étapes de sa vie, les situations vécues qui l’ont touchées, ses proches choix, pour y trouver un sens et atteindre une forme de sérénité. Les aléas de la vie ne seraient pas le fait du hasard. Ni le choix du prénom auquel il a échappé de justesse, ni sur le fait de se retrouver comme en ce mois de mai sur la scène de Duceppe.

Et on ne peut que saluer la mise en scène de Marie-Hélène Fortin, pleine de trouvailles et de surprises qui offre un écrin à l’image de ce que nous souhaite nous dire Michel-Michel Legault. Une visite guidée peut-être mais qui entrera en résonance avec la vie de beaucoup de personnes du public. Que l’on provienne du Québec, du Canada, d’Asie ou d’Afrique, que l’on ait grandi sur une ferme ou dans une banlieue entourée d’usines, on a toustes quelque chose en nous de Michelin.

INFOS | Michelin, de et par Michel-Maxime Legault | du 13 mai au 17 mai 2025 (5 représentations) | au Théâtre Jean-Duceppe | Mise en scène de Marie-Thérèse Fortin | Une coproduction Théâtre de la Marée Haute, Théâtre du Tandem, Le Trident et le Grand Théâtre de Québec | duceppe.com