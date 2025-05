La purge LGBT : la sombre histoire présentée en version cinématographique

Créée par la Fondation Émergence en 2003, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée chaque 17 mai dans plusieurs pays du monde entier, mobilise des milliers de personnes à travers des campagnes et initiatives visant à dénoncer les discriminations et promouvoir l’inclusion. À l’occasion cette année, le Fonds La Purge LGBT présente en grande première mondiale la version cinématographique de 75 minutes du documentaire LA PURGE, LA SOMBRE HISTOIRE réalisé et produit par Orlando Arriaga de chez PIMIENTO, le 17 mai à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Consultez le détail de l’événement pour la grande première ici et confirmer votre présence au besoin.

QU’EST CE QUE LA PURGE LGBT ?

Entre 1950 et 1996, une purge de la communauté LGBT au sein du gouvernement fédéral canadien marquait tristement l’histoire. Il a été reconnu en 2017 que le gouvernement du Canada a systématiquement persécuté durant cette période des membres LGBT des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique. Connu sous le nom de « purge », cette politique interne institutionnelle visait à écarter les personnes LGBT de la population active, justifié par l’argument selon lequel elles représentaient une menace pour la sécurité nationale. Dévastant la vie et la carrière de milliers de personnes et de leurs familles, la purge a été l’une des plus grandes violations des droits de la personne de l’histoire du Canada.

VERSION POUR LA TÉLÉ DE 52 MINUTES

Déjà dévoilé en 2023 certaines histoires individuelles bouleversantes derrière ce sombre chapitre dans le documentaire: La purge LGBT : la sombre histoire dans une version courte produite pour la télé. Produit et réalisé par Orlando Arriagada, cette démonstration puissante mettait en lumière les conséquences dévastatrices et les souffrances infligées à la communauté LGBT et plusieurs de ses membres. Le militantisme de nombreuses victimes courageuses a conduit le Premier ministre Justin Trudeau à présenter des excuses aux personnes LGBT du Canada en 2017. Il a également abouti à un règlement de recours collectif en 2018 qui a permis de créer le Fonds Purge LGBT. Le film, dans sa version pour la télé, révèlait une facette assez méconnue du Canada, démontrant efficacement que la réconciliation avec un passé douloureux est nécessaire afin de forger un avenir égalitaire rempli de tolérance. La genèse de ce documentaire a été complexe. Les scénaristes Sylvie de Bellefeuille et Nathalie Déry ont dirigé une recherche extrêmement complète. Les récits sélectionnés sont si puissants qu’ils se déploient d’eux-mêmes et constituent le cœur battant du documentaire.

VERSION CINÉMATOGRAPHIQUE POUR LE GRAND ÉCRAN PRÉSENTÉE DÈS LE SAMEDI 17 MAI AU CENTRE D’ART ET D’ESSAI DE LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE À MONTRÉAL

Dès le 17 mai le film sera présentée en salle dans une version cinématographique de 75 minutes à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Chacune des représentations sera suivi d’un Q&A avec des intervenants du film et le réalisateur, Orlando Arriagada.

Plus de 9 000 Canadiennes et Canadiens, des employés du gouvernement fédéral, ont été victimes d'une purge sans précédent au nom de la sécurité d'état. Leur crime allégué? Être homosexuel.le alors que dès 1969, le Canada avait pourtant légiféré pour décriminaliser l'homosexualité. La purge LGBT : la sombre histoire raconte l'histoire de quelques-unes de ces victimes, de la persécution qu'elles ont subie, de leur vie marquée au fer rouge à cause des souvenirs d'interrogations inhumaines.

Le documentaire La purge LGBT : la sombre histoire enfin présenté le 17 mai prochain dès 17h.

GRANDE PREMIÈRE DU FILM LA PURGE, LA SOMBRE HISTOIRE EN VERSION CINÉMATOGRAPHIQUE DE 75 MINUTES.

Samedi 17 mai 17h La purge +q&r

Lundi 19 mai 19h La purge + q&r

Mercredi 21 mai 19h La purge q+r

Jeudi 22 mai 17h30 La purge q+r