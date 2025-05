Le Grand Talk Show à l’Espace Libre : Résister dans la joie 

Une enquête du Devoir révélait la précarité dans laquelle se retrouvaient plusieurs institutions théâtrales à Montréal. Plusieurs doivent réduire leur programmation pour la prochaine saison sans pour autant voir la lumière au bout de la scène. Quatre théâtres ont été retenus par la journaliste Catherine Lalonde. Ils sont représentatifs et emblématiques de ce que vivent tous les théâtres au Québec. L’Espace libre aurait pu aussi y figurer. C’est entre autres pour tenter de résister que ce dernier organise le 19 juin prochain un grand événement bénéfice, le Grand Talk Show de Jean-Christophe Leblanc et de ses amie.e.s. Une soirée entre ami.e.s, selon le site du théâtre, pour passer un moment convivial, humoristique, une célébration de l’arrivée de l’été en espérant que les déesses des Arts influencent les décideurs pour qu’ils soutiennent la culture.

Certes, entre les hôpitaux et les écoles désuètes qui ont un urgent besoin d’être rénovés, la culture peut sembler passer au second plan des préoccupations de la population. Pourtant nombreux, et j’en suis, qui considèrent que la culture est aussi importante pour le bien-être d’une société que la santé et l’éducation.

Des déficits déjà présents ou à venir demandent aux directeurs et directrices de théâtre de trouver des solutions pour ne pas mettre la clef sous la porte. Moins de spectacles programmés pour la prochaine saison, réduction du nombre de représentations, mise en place de grilles tarifaires solidaires, ou abandon de projets trop ambitieux et donc trop coûteux. Pourtant le public est là. La fréquentation peut varier d’un théâtre à l’autre mais en règle générale, le public est au rendez-vous.

L’espace Libre n’échappe à la crise actuelle. Pas besoin de refaire l’historique de ce théâtre fondé par Jean-Pierre Ronfard, Robert Gravel pour rappeler que comme son nom l’indique, c’est un théâtre où l’on ose, on se permet d’aller là où les autres ne vont pas, et d’offrir à de jeunes créateurs, dramaturges, scénaristes et autres une scène où se faire connaître. La compagnie Pleurer’Dans’Douche s’est faite connaître du grand public sur la scène de l’Espace libre par exemple.

En résidence cette année à l’Espace Libre, le comédien et auteur Jean-Christophe Leblanc présentera Entrevues avec des objets. En fait, si ceux-ci pouvaient parler que nous diraient-ils sur leur existence… d’objet. La cigarette, la piñata, la punaise de lit et le canadian Tuxedo, viendront se livrer sur scène.

Pas de dévoilement de surprises, elles seront nombreuses le 19 juin prochain et nul doute que le public sera mis à contribution. Un travail de collaboration pour celui qui a initié ce projet. « J’ai écrit, en collaboration avec Guillaume Létourneau, qui sera sur scène des canevas, et à partir de ceux-ci, on a fait des improvisations avec les comédiens, et on a pu ainsi arriver à des textes qui nous convenaient », avance Jean-Christophe Leblanc. À la manière d’un talk-show, il fallait que les objets en entrevue aient l’air le plus naturels dans leurs réponses.

D’autres objets seront conviés au Grand Talk Show qui durera environ deux heures, et si l’on ajoute que cette soirée est une soirée bénéfice avec encan, on peut se demander quel sera le devenir de tous les objets.

Soulignons que l’animatrice de ce grand moment sera Geneviève Labelle, découverte entre autres avec Ciseaux de la compagnie Pleurer’dans’douche et qu’il y aura des invité.e.s surprises, en chair et en os.

Jean-Christophe Leblanc est pas mal occupé ces temps-ci, puisqu’il sera aussi du OFFTA, avec Off, avec Bébitte, je t’ai sous la peau, spectacle gratuit qui se retrouvera sur la Place de la Paix de Montréal. Résumé de la pièce par le comédien et artiste en art visuel : « Des parasites qui sont responsables d’une catastrophe naturelle et qui racontent cette histoire de leur point de vue ». Une satire moderne pour parler de l’effondrement écologique.

Quant à l’Espace Libre qui vient de lancer sa campagne de financement, le Grand Talk Show, est une manière de nous rappeler encore l’importance de la culture et de la soutenir, de rencontrer les artistes et de partager avec eux, en somme de résister dans la joie. Et peut-être aussi de nous inciter à participer à la campagne de financement en se rendant sur le site de l’Espace Libre

INFOS | Grand Talk Show, Espace Libre, le 19 juin 2025. Création : Jean-Christophe Leblanc. Animation : Pleurer’Dans’Douche. Le19 juin 2025. Plus d’infos sur espacelibre.qc.ca

Bébitte, je t’ai dans la peau Création : Jean-Christophe Leblanc Place de la paix de Montréal. Dans le cadre du OFFTA, 30 et 31 mai 2025