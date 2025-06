La gang de Peach and Cream et la Boutique Séduction Centre-ville présentait la soirée Le plaisir fleurit ici présentant l’univers audacieux de l’illustratrice montréalaise Out of the, et des surprises sensuelles signées Peach and Cream. À la Fraise était présent pour sucrer le bec des invité·e·s.

Le plaisir fleurit ici à la Boutique Séduction – photos Pascal Forest

https://seduction.ca/fr