Le 23 mai dernier, Égides – Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités – participait à Ottawa au Sommet Pride 7, un groupe d’engagement du G7 dont l’organisation internationale basée à Montréal est membre, et dont le but est d’encourager les pays membres à faire en sorte que les questions LGBTQI émergent comme un point clé de l’ordre du jour des futurs sommets de l’organisation.



Le directeur général d’Égides, Michael Arnaud, y a pris la parole pour souligner trois enjeux majeurs qui touchent particulièrement les communautés LGBTQI dans l’espace francophone :

Le financement des mouvements LGBTQI : Aujourd’hui, les organisations francophones reçoivent moins de 1 % du financement mondial dédié à la cause. Ce déséquilibre met en péril la pérennité de nombreuses initiatives. Le leadership du Canada dans ce domaine est crucial, mais une mobilisation plus large est nécessaire. La montée des mouvements anti-genre : Tandis que des organisations hostiles lèvent des milliards, les lois anti-LGBTQI se multiplient, y compris dans plusieurs pays francophones. Ce contexte appelle à renforcer la solidarité transnationale et les mécanismes de résilience de nos mouvements. La fragilisation du multilatéralisme : Lorsque des institutions comme l’OIF acceptent en leur sein des États qui criminalisent les personnes LGBTQI, c’est toute la promesse des droits humains qui est remise en question. Nous appelons les pays du G7 à défendre activement les droits LGBTQI dans tous les forums multilatéraux.

Rappelons qu’Égides tiendra sa 3e Conférence international, cet été à Montréal, du 31 juillet au 3 aout, au début du Festival Fierté Montréal qui a lieu du 31 juillet au 10 août.