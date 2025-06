Horoscope : 20 juin au 22 juillet 2025

Signe du mois : Cancer

On est rendu au signe du Cancer. Enfin l’été. Les vacances pour plusieurs. Les canicules anéantissantes. Des endroits bondés, d’autres déserts. On a des espoirs de plaisirs, de rencontres. De bonheur, toujours recherché. Le natif du Cancer espère encore plus, parce que l’immense et jovial Jupiter est arrivé chez lui, le 9 juin. Avec des feux d’artifice et les premières mesures du concerto Empereur. Il sera d’ailleurs rejoint par le Soleil et la Lune près de la Saint-Jean. Ça promet. L’enfant de la Lune sera favorisé par Jupin, qui l’aime bien. Il verra donc une amélioration dans sa vie, peut-être dans plus d’un domaine. Au point de vue matériel, c’est certain. Il pourrait ajouter une pièce à son logis. Ou acheter une maison. Ici ou dans le Sud. Ses revenus devraient aussi augmenter. Ou il recevra un montant inattendu, mais significatif. Il sera plus optimiste aussi, il verra facilement les avantages d’une situation, il sera moins touché par ses aspects contraignants. Et il aura vraiment de la chance à un moment donné, en étant au bon endroit au bon moment. Il devrait aussi faire de belles rencontres, car certains s’apercevront de sa présence. Ils seront plus sensibles à ce qui le caractérise. À son odeur. Sa démarche. Ses cheveux ou son coco. Une relation qui était impossible le deviendra, parce qu’il sera rendu là. À la bonne hauteur, la vibration idéale. Il devrait aussi oublier de vieilles histoires, où il n’avait pas le rôle le plus brillant. Enfin, il vivra pendant le passage de Jupiter une période d’embellissement et de bonheur irrésistible. Bien sûr, l’influence expansive de Jupiter se verra sur sa silhouette. Il deviendra donc plus visible pour plusieurs. Par ailleurs, Saturne en Bélier dirigera fermement le natif pour qu’il reconnaisse ses responsabilités en toutes circonstances. Ce qui devrait l’aider en premier au travail, où il devrait évoluer lentement, mais avec succès. On pourrait lui confier un poste plus exigeant, où il finira par exceller, en y évoluant avec prudence. Il inspirera la confiance aussi chez ses proches. Et il devrait approfondir certaines relations, qui prendront pas mal plus de sens. Entre autres, le rôle de parent. Et il sera plus sensible au temps qui passe. Qui est à venir. Qui reste. Qui nous calme parfois, ou qui nous oppresse aussi. De sorte qu’il remettra moins souvent à plus tard ce qu’il faut vivre maintenant. Alors, bonne fête, l’enfant lunaire. Ton bon Jupiter qui t’aime tant vient te rendre visite et il te laissera un présent extraordinaire, d’après moi avant la fin d’octobre. Tu vas être très surpris, même s’il t’est destiné depuis que le Monde est monde. Et à toute l’assemblée, je souhaite sincèrement un bel été, même s’il ne réalise qu’un tout petit de nos désirs. Ce sera toujours ben ça…

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Lion On réfléchit souvent avant sa fête, peut-être parce qu’on voit le temps passer trop vite. Mais cette année, ce sera possiblement parce que vous verrez le retour d’un ancien. Ou d’une folie semblable. Cette passion reviendra brûlante dans vos souvenirs. Pluton en face du Lion vous amène à croiser des gens qui touchent à vos démons. Présents ou passés. Enfin, vous tirerez une grande force de ce défi, si vous n’en revenez pas trop roussi.

Vierge Vous êtes en train de comprendre que vous aurez du succès bientôt, dans un projet assez ambitieux. En continuant votre chemin ou, au contraire, en en prenant un nouveau. Peut-être un ami se déclarera-t-il à ce moment, pour venir vous aider. Mais aussi pour vous divertir, car vous serez sensible à sa joie dans les yeux. Et à son bagou après deux-trois shooters glauques. Et un copain effacé vous admire, ou vous aime, plus qu’il le montre.

Balance Vraiment, vous êtes bien encadré depuis que le sérieux Saturne vous parle directement en face, du Bélier, et que Jupiter vous tire vers le haut, depuis le Cancer. Votre chemin est tracé, vous devez suivre votre destinée. Vous aurez des échanges assez inspirants d’ailleurs avec quelques-uns, plutôt brillants. Et en passant, il se peut que ce soit votre rêve le plus fou qui se réalise finalement au travail, parce que vous l’ornez tellement bien.

Scorpion Vous ne partirez pas tout de suite, mais vous rêverez tellement à une destination que vous finirez par y aller. Vous la désirerez tant que vous partirez sans presque vous en rendre compte. Ou c’est un autre projet concret que vous réaliserez, en y rêvant très fort. Vous aimerez jaser avec les gens, surtout avec certains qui vous paraissent de plus en plus sensés. Il y en a qui vous feront de la place à un moment donné, pour un barbecue.

Sagittaire Vous ferez un rêve ou deux, assez dérangeants. On semble vouloir que le message passe. C’est peut-être votre corps qui vous avertit d’un danger. Ou votre cœur qui est tanné d’être ignoré. Il serait donc temps d’ouvrir une porte, même si les flammes de l’enfer brûlent derrière. Vous verrez un changement du côté du fric et ça va finir par vous avantager. Vous serez tenté de rejoindre des fêtards, sur un volcan. Faudra juste assumer après…

Capricorne Il y a des gens qui veulent vous rejoindre. Comme un qui vous regarde de loin. Ou un autre, qui se cache tout près. Vous réfléchirez à une relation, mais ce n’est pas une raison pour mettre la hache dedans. Et si vous êtes seul, quelqu’un qui vous semble loufoque va vous approcher. Mais vous verrez vite qu’il ne badine pas avec l’amour et que son attention mérite le respect. Des gens sérieux pensent à vous, ils vous espèrent pour un projet.

Verseau Vous aimerez bien travailler, vous dépenser. Ça vous permettra d’oublier toutes vos petites misères, qui auront l’occasion de s’évanouir ainsi, privées de leur carburant. Vous aurez de bons résultats si vous vous occupez davantage de votre santé, sans être excessif. Vous aurez une bonne idée pour rendre un aspect de votre vie plus commode. Vous réaliserez aussi qu’il y a des gens près de vous au travail, qui vous apprécient très fort.

Poissons Vous entendrez des histoires qui vous décideront à mieux profiter de votre vie. Et à être plus optimiste. Vous irez donc rejoindre des amis sur une terrasse. Ou sur une plage bien fréquentée. Ça vous permettra de déstresser un peu, pour mieux vous ressourcer. Et peu importe votre état matrimonial, vous ferez une rencontre troublante, car vous aurez l’impression de vous connaître depuis toujours. Sous l’Empire. Ou sur l’Olympe. Heureux mortel.

Bélier Belle conjonction près de la Saint-Jean, du Soleil, de la Lune et de Jupiter. Elle annonce pour vous un événement en rapport avec le logis. Et/ou votre famille. Ses rayons darderont vers une histoire qui vous illuminera à cet égard. Peut-être trouverez-vous un endroit de rêve pour habiter. Tout près de gens amicaux. Il est temps d’oublier, pour alléger l’atmosphère et vivre plus sereinement. Vous réfléchirez aussi au fait de vivre seul ou avec un coloc.

Taureau Vous aimerez bien votre petite routine, la vie ordinaire. Bien que vous y vivrez une ou deux surprises. En vous rapprochant d’un voisin, par exemple, qui a des yeux magnétiques. Verts ! Ou en trouvant un parc, fréquenté par des superhéros en civil. Assez rigolos à jaser. Et, vous serez surpris par une invitation chez des amis, à un chalet où on s’ennuie ferme. Et enfin, vous réaliserez qu’il y a un brain près de vous, qui ne se gêne plus pour éclairer.

Gémeaux Vous vivrez une solide histoire de fric, il sera difficile de l’ignorer. En étant mieux payé que prévu dans un travail. Ou en voyant un de vos biens prendre une belle valeur. Vous serez aussi plus conscient de vos atouts et richesses. De votre aisance à parler. Et à vous adapter. Mais aussi de vos belles p’tites fesses. Et surtout de votre santé, qui vous aide à tenir debout, malgré tout. Et Jupiter commence maintenant à vous aider du côté matériel.