Fierté Littéraire : La diversité parles mots

On ne présente plus Fierté Littéraire, cette série de soirées incontournables qui se tiennent chaque année dans le cadre du festival Fierté Montréal. De plus en plus couru au fil du temps, l’événement ne cesse de se réinventer grâce à une équipe organisatrice audacieuse et inspirée. Fierté Littéraire joue avec les mots. Tous les mots : pour se dire, pour se rencontrer, pour partager. Elle célèbre la diversité de nos communautés — y compris celle des personnes sourdes — dans une programmation 2025 aussi riche que variée.

Comme les années précédentes, les ateliers, animations et spectacles auront lieu au Théâtre de la Comédie de Montréal. Mais, comme le précise Denis-Martin Chabot, directeur artistique de l’événement, deux nouveautés se tiendront directement sur la rue Sainte-Catherine : « Le Salon du livre en plein air sera de retour pendant les deux jours des Journées communautaires, et il y aura aussi le Vagabondage littéraire : des bénévoles, liseurs et liseuses, liront des extraits de livres aux passant·e·s directement dans la rue. »

Jeunesse, signes et récits fabuleux

Parmi les nouveautés marquantes de cette édition : un Atelier littéraire – Jeunesse (vendredi 1 août). « Des artistes littéraires proposeront à des jeunes d’imaginer une histoire mettant en scène des familles super-fabuleuses », explique Denis-Martin Chabot. L’atelier sera animé par Lanzz Trilène, de la Coalition des familles LGBT. Une belle occasion de découvrir de jeunes talents en herbe et de les accompagner dans leur envie d’écrire, avec les conseils d’auteur·trice·s chevronné·e·s invité·e·s pour l’occasion. L’auteur Philippe-Aubert Côté animera (jeudi 31 juillet de 17h à 18h30), quant à lui, un autre atelier littéraire dont le thème sera la création de personnages queers et aussi de créatures queers en littérature de l’imaginaire.

La diversité s’exprime aussi au-delà des identités de genre et orientations sexuelles. Avec Les signes de la diversité (samedi 2 août, de 16h à 17h15), l’équipe souhaite provoquer une rencontre entre personnes sourdes et personnes entendantes, autour d’œuvres littéraires d’auteur·trice·s sourd·e·s. « C’est Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard qui animera cet événement, précise Denis-Martin Chabot. Les textes lus seront interprétés en langue des signes par Serge Martel. »

Autre moment fort : La Diversité en toutes lettres (samedi 2 août, de 18h30 à 19h45), un espace de parole et de création destiné à faire connaître les artistes littéraires queers issu·e·s des communautés PANDC (Personnes autochtones, noires et de couleur), animé par la

magnétique Maguy Métellus est ouvert à toustes.

Poésie, débats et effeuillage

Le programme inclut aussi les événements phares tels que : Transpoésies, un rendez-vous poétique vibrant qui transcende les nations, les frontières, les identités et les orientations, animé par Pascale Cormier.

Des livres et des paillettes est également de retour (dimanche 3 août, de 18h30 à 19h45).

Cet événement très attendu de Fierté Littéraire, animé par Jessie Précieuse, verra quatre artistes littéraires discuter de leurs nouveaux titres dans le cadre d’un plateau : Éric Monette, Annie Pullen Sanfaçon, Marianne Chbat, Samuel Champagne.

Et le désormais célèbre Combat aux mots (lundi 4 août, de 20h à 21h15) animé par Amélie Boivin-Handfield, où quatre auteur·trice·s — Luc Arsenault, Jordan Dupuis, Stéphanie Desrochers et Marie-Hélène Racine Lacroix — défendront chacun·e un livre coup de cœur dans une joute verbale haute en couleur.

Impossible de passer à côté de la Queer Académie : la finale (jeudi 31 juillet, de 20h à 21h15) , un moment phare du festival dont la finale aura lieu le 31 juillet. Les finalistes ont déjà été sélectionné·e·s et l’animation sera assurée par Barbada. Sylvie Payette et Jonathan Bécotte agisseront comme mentors.

« Le ou la gagnant·e remportera un contrat d’édition chez Les Éditions TNT, explique Denis-Martin Chabot. On trouvait que le format par élimination était un peu trop violent. Donc on a instauré un système de pointage. C’est la personne qui aura le score le plus élevé qui remportera la finale. Il y a déjà assez d’éliminations dans le monde, on veut arrêter d’en rajouter. »

Enfin, Fierté Littéraire ne serait pas complète sans le mythique Grand Effeuillage (mardi 5 août, de 20h à 22h) seul événement payant du festival — et toujours complet. Dans une mise à nue littéraire aussi poétique qu’audacieuse, des auteur·trice·s — Marc-André Casavant, Aude Seppey, Christophe Gheeraert, Aicha Black, Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard — liront leurs textes dans le plus simple appareil — nus ou presque — selon leur degré de confort. Qui de mieux pour animer cette soirée unique que le directeur artistique lui-même, Denis-Martin Chabot?

Du 31 juillet au 9 août 2025