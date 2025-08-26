Le Club Sexu célèbre la santé sexuelle des jeunes, incluant les jeunes queer

Cet automne, c’est toute la province qui se passe le mot pour célébrer les petits gestes qui font du bien à sa santé sexuelle ! Le Club Sexu lance Oh ouiii, un grand projet de sensibilisation qui remet le port du condom et le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au cœur des habitudes des jeunes adultes, incluant les jeunes queer trop souvent laissés de côté dans les messages de prévention.

Une approche inclusive, positive et accessible

Misant sur une approche ouverte, joyeuse et accessible à toutes les réalités, Oh ouiii s’adresse particulièrement aux étudiant·es des cégeps et collèges volontaires du Québec. Parce que chaque petit pas vers une sexualité plus éclairée, plus assumée et plus inclusive mérite d’être célébré !

Les jeunes queer, qui composent une partie importante des communautés étudiantes, font aussi face à des défis particuliers en matière de santé sexuelle. En les incluant dans la campagne, le Club Sexu reconnaît la diversité des corps, des orientations et des pratiques sexuelles.

Des contenus festifs et rafraîchissants

Saviez-vous que les cas déclarés d’ITSS sont toujours en hausse au Québec ? Entre 2021 et 2022, chez les jeunes de 15 à 24 ans, les cas de syphilis infectieuse ont bondi de 44 %, ceux de gonorrhée de 21 %, et ceux de chlamydia de 11 % (INSPQ, 2024). Les jeunes — cis, trans, hétéros, bi, gais, lesbiennes, pan ou non-binaires — sont particulièrement touché·es par cette augmentation (Blouin et al., 2023), tout en étant bombardé·es de messages contradictoires sur la sexualité.

« Sur les réseaux sociaux, on voit émerger des discours masculinistes et sexistes qui valorisent la performance, la domination et le rejet de la vulnérabilité, explique Morag Bosom, sexologue et conceptrice au Club Sexu. Ces courants contribuent à banaliser l’absence de condom, à décourager le dépistage et à invisibiliser la diversité des vécus queer. »

Avec cette campagne, le Club Sexu propose un contrepoids positif : des messages adaptés à toutes et tous, des représentations diversifiées (y compris LGBTQ+) et un regard bienveillant qui mène à des actions concrètes. Avec son ton humoristique et rigoureux, Oh ouiii s’adresse à tou·tes les étudiant·es, peu importe leurs expériences, leurs pratiques sexuelles ou leur rapport à la santé.

Le projet inclut :

• Des contenus originaux sur Instagram, TikTok et YouTube pour ouvrir la discussion et normaliser les bons réflexes en santé sexuelle, y compris pour les jeunes queer ;

• Un site web rempli de ressources faciles à consulter et d’astuces pratiques adaptées à une variété de réalités sexuelles et de genres ;

• Un jeu interactif de type « histoire dont tu es le héros, l’héroïne ou la personne principale », où l’on incarne un·e étudiant·e en fin de session, avec ses dilemmes, ses rencontres et ses surprises ;

• Des outils d’information qui abordent le condom et le dépistage des ITSS de façon engageante, sans jugement.

Célébrer les bons réflexes sans stigmatiser

Plutôt que de miser sur ce qu’il faut éviter, Oh ouiii dépeint une sexualité inclusive où chacun·e peut poser des gestes concrets pour sa santé sans gêne ni pression. « Parce qu’on le sait : entre les cours, les examens et les emplois étudiants, la vie collégiale est déjà assez stressante. Alléger la charge mentale en rendant la santé sexuelle plus claire et plus inclusive, c’est ce qu’offre Oh ouiii ! », ajoute Morag Bosom.

Un projet soutenu et structurant

Oh ouiii s’inscrit dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé du Québec. Porté par le Club Sexu et soutenu par plusieurs partenaires, le projet repose sur des équipes multidisciplinaires en communication, sexologie et santé publique, avec un engagement ferme à inclure les jeunes queer dans la conversation.