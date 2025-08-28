Petit Chablis

Château de Mauperthuis, AOP Petit Chablis (Bourgogne, France) 2023

Code SAQ : 15074571 — 28,65 $

Un petit chablis biodynamique avec une personnalité assez affirmée. Il a un côté agrume-citronné et craie, bien agréable, au nez. En bouche, c’est très sphérique, joli comme une perle. Tout est en harmonie; c’est impressionnant. Il a un léger côté de noisette. J’aime bien la douce finale, et sa note saline et minérale. Bien fait! En apéro, et avec les traditionnelles volailles, fruits de mer, et les huitres.