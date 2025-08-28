Jeudi, 28 août 2025
• • •
    Alcools

    Petit Chablis

    Château de Mauperthuis, AOP Petit Chablis (Bourgogne, France) 2023
    Code SAQ : 15074571 — 28,65 $

    Un petit chablis biodynamique avec une personnalité assez affirmée. Il a un côté agrume-citronné et craie, bien agréable, au nez. En bouche, c’est très sphérique, joli comme une perle. Tout est en harmonie; c’est impressionnant. Il a un léger côté de noisette. J’aime bien la douce finale, et sa note saline et minérale. Bien fait! En apéro, et avec les traditionnelles volailles, fruits de mer, et les huitres.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

