CADEMUSA ROSÉ

CANTINE ERMES, IGP TERRE SICILIANE (ITALIE) 2023

Code SAQ : 13566943 | 11,10$

En attendant la belle saison des rosés, laissez-vous tenter par ce vin bio à base surtout de nero d’Avola et de syrah. Un bon rosé de printemps, je dirais, avec son nez de fraise sauvage et de branche d’épinette couverte de neige. C’est un super apéro, léger et assez savoureux, très sec. J’aime sa bouche de fraise acidulée et de pêche, sa petite touche d’amertume qui étire le plaisir, et sa finale de poivre blanc. Servi bien frais, pour le prix, franchement, c’est une petite gâterie qui fait du bien.