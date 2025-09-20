Le 23 septembre, Journée de la Visibilité Bisexuelle

La Journée de la Visibilité Bisexuelle (ou Journée internationale de la visibilité de la bisexualité) a lieu chaque année le 23 septembre pour célébrer et reconnaître les personnes bisexuelles, leur histoire, leur culture et leur communauté. Cette journée sert aussi à sensibiliser contre la biphobie, les stéréotypes et l’invisibilisation des personnes attirées par plus d’un genre, en offrant une plateforme pour la défense de leurs droits et une meilleure intégration sociale.

Objectifs avoués de la Journée

Célébrer la bisexualité et mettre en lumière les nombreuses réalités qu’elle recouvre dans tous les aspects de la société.

Lutter contre la biphobie et les stéréotypes liés à la bisexualité, notamment l’idée fausse qu’elle serait une phase passagère.

Affirmer l’existence et la légitimité de la communauté bi+, en offrant des espaces de parole et de reconnaissance.

Sensibiliser aux défis auxquels les personnes bisexuelles sont confrontées, tant au sein de la communauté hétérosexuelle qu’au sein de la communauté LGBT élargie.

Romans avec des personnages bisexuels

La Couleur pourpre d’Alice Walker : Un roman classique explorant des relations intimes entre femmes, et des personnages bisexuels dans un contexte historique.

Les Sept Maris d’Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid : Un roman populaire qui suit la vie d’une ancienne star d’Hollywood, dévoilant ses amours avec des hommes et des femmes.

Appelle-moi par ton nom d’André Aciman : Met en scène un protagoniste bisexuel vivant une histoire d’amour intense pendant l’été de ses 17 ans.

Heartstopper (Tome 2) d’Alice Oseman : Une bande dessinée populaire qui met en avant la bisexualité d’un de ses personnages principaux de manière touchante.

Ouvrages et guides sur la bisexualité

Bi the way, guide pour une bisexualité heureuse de Lois Shearing : Un guide pratique qui offre des conseils et des ressources pour les personnes bisexuelles.

Vivre de fluide de Mathilde Ramadier : Un essai qui explore les différentes facettes de la bisexualité et la question de l’identité.

Le miroir bisexuel de Catherine Deschamps : Un ouvrage de référence, bien que plus difficile à trouver, issu de sa thèse de doctorat sur l’histoire et l’invisibilité de la bisexualité.

Bisexuality: Making the Invisible Visible in Faith Communities de Debra Haffner : Un livre qui aborde la bisexualité dans le contexte de la religion.

Ressources et bibliographies :

Booknode : Une plateforme en ligne où vous pouvez trouver des listes de livres par thème, avec des milliers d’œuvres traitant de la bisexualité.

La newsletter bie : Un blog qui propose des bibliographies francophones, des fiches de lecture et des suggestions d’ouvrages sur la bisexualité.

Littérature bisexuelle (Wikipédia) : La page Wikipédia liste des œuvres et auteurs notables qui ont exploré la bisexualité dans la littérature

La bisexualité est un thème abordé de diverses manières dans le cinéma, à travers des personnages aux orientations sexuelles diverses, des relations complexes et des explorations de la fluidité de genre. On trouve des listes de films et de catégories sur des plateformes, qui permettent d’accéder à des œuvres variées, incluant des films classiques comme Spartacus et des productions plus récentes telles que Call Me by Your Name.

Exemples de films abordant la bisexualité :

Films français : La Confusion des genres (2000), Les Chansons d’amour (2007), et Toute première fois (2015) sont des exemples de films explorant cette orientation.

Films Québécois : À corps perdus (1988) de Léa Pool, Les amours imaginaires (2010), et Mathias et Maxime (2019) de Xavier Dolan, 2 frogs dans l’Ouest (2010) de Dany Papineau, sont des exemples de films explorant cette orientation.

Films américains : Spartacus (1960), Call Me by Your Name (2017), et Appropriate Behavior(2014) sont des œuvres qui illustrent la bisexualité sous différents angles.

Films avec des personnages masculins bi : Des classiques comme Les Valseuses (1974) ou Le Secret de Brokeback Mountain (2005) sont cités, aux côtés de films plus récents comme Les Amants passagers (2013).

Films avec des personnages féminins bi : Des films comme Basic Instinct (1992) et Chloe(2009) mettent en scène des personnages bisexuels féminins.

IMDb: Le site propose des listes de films axées sur la bisexualité, en se focalisant sur les personnages bi et les thèmes associés.

Wikipédia: Les catégories “Film français sur la bisexualité” et “Film américain sur la bisexualité” permettent d’accéder à une sélection de films plus large et plus organisée.

…Dans les séries

La bisexualité est de plus en plus représentée dans les séries, passant d’allusions subtiles à des personnages ouvertement bisexuels qui explorent leurs attirances. Exemples notables de séries :

Heartstopper : Cette série Netflix met en scène Nick Nelson, un adolescent qui découvre et accepte sa bisexualité, une exploration intime et marquante de sa propre identité.

The Bisexual : Cette mini-série de Desiree Akhavan, qui en est aussi l’actrice principale, se penche sur les questionnements et les préjugés rencontrés par une femme bisexuelle après une rupture avec sa petite amie.

Killing Eve : La relation complexe entre les deux protagonistes, Eve et Villanelle, est souvent citée comme un exemple de représentation de l’attirance pour les deux genres.

The L Word : Bien que centré sur l’homosexualité féminine, ce drame a ouvert la voie à une meilleure représentation de la communauté LGBT+ à la télévision, incluant par la suite une exploration plus diverse de la sexualité.

Sex Education : Cette série aborde la sexualité des adolescents, y compris les expériences de personnages bisexuels.

Orange Is the New Black : La série présente divers personnages dont les orientations sexuelles sont explorées en profondeur, y compris la bisexualité.

Élite : La série espagnole inclut plusieurs personnages bisexuels qui naviguent dans leurs relations et leur identité.

Et des personnalités que vous connaissez…

Les nombreuses personnes célèbres ayant revendiqué leur bisexualité, on trouve des figures publiques comme le roi Jacques Ier d’Angleterre et le poète Walt Whitman, des artistes comme Frida Kahlo, David Bowie, Lady Gaga, Anna Paquin, Michelle Rodriguez et Alanis Morissette, des acteurs comme Michelle Rodriguez, Kristen Stewart, Mel B, Ke$ha et Megan Fox, ainsi que Miley Cyrus, Cara Delevingne et Billie Joe Armstrong, qui ont toutes contribué à libérer la parole et à changer les perceptions sur la bisexualité.