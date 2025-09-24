Coupes budgétaires à l’horizon, des organismes 2SLGBTQIA+ sonnent l’alarme

Les huit dernières années grâce au gouvernement de Justin Trudeau il y avait beaucoup de financement des organismes de soutien à l’égalité des genres, ce qui a permis d’agrandir l’offre de services pour les femmes et les communautés queer à travers le Canada. Ce progrès se retrouve désormais en péril, s’alarment plus de 170 organismes 2ELGBTQIA+ en provenance de villes petites et grandes partout au pays sur le point de perdre 81% de leur financement fédéral pour les trois prochains exercices financiers, selon leurs estimations. Fugues s’est entretenu avec Fae Johnstone, directrice de Queer Momentum, qui a mené l’initiative.

Dans la déclaration conjointe par Queer Momentum, Fierté au travail Canada, Réseau Dignité Canada et le Réseau Enchanté, avec le soutien d’Egale Canada et de Fierté Canada Pride publiée mercredi matin, on peut y lire que « Les droits des personnes 2ELGBTQIA+ sont menacés et les bouleversements économiques pèsent sur les personnes queer et les femmes au Canada. Ce n’est pas le moment pour le gouvernement fédéral d’affaiblir son engagement envers l’égalité et les droits de la personne. »

« Ces organismes ont déjà dû faire beaucoup avec si peu pendant des décennies. Nous ne voulons pas d’augmentation, nous voulons seulement maintenir le financement à son niveau actuel, » déplore Fae Johnstone.

Pour l’activiste pour les droits trans Fae Johnstone, « Des coupures budgétaires signaleraient que le Canada, suivant le pas des États-Unis, tournent le dos à l’égalité et aux droits humains au moment où il est le plus nécessaire de se lever contre la haine et la violence grandissante contre les canadiens les plus vulnérables, alors que les services fournis par les organismes d’aide seront plus nécessaires que jamais. »

« Si rien n’est fait, Nous perdrons huit années de soutien à la promotion de l’égalité pour les communautés marginalisées. Si Carney n’investit pas, nous assisterons à une réduction dévastatrice des financements destinés aux organisations de femmes et LGBTQ+, ce qui entraînerait des impacts négatifs importants sur l’économie, » déplore l’activiste pour les droits trans Fae Johnstone.

Fae Johnstone conteste la position typiquement conservatrice qui prétend que d’investir dans l’égalité est un mauvais usage des fonds publics.

« Investir dans l’égalité des genres est essentiel à une économie plus forte. De nombreuses initiatives sont en cours pour discréditer l’égalité et les droits humains. Ces organisations ne sont pas des organisations woke, mais elles sont là pour aider les plus vulnérables en temps de crise. Elles sont aussi là pour offrir des conditions de vie équitables aux femmes et aux personnes queer partout au pays, afin qu’elles puissent vivre une vie heureuse et réussie. Il ne s’agit pas de mauvais investissement, c’est bâtir un pays meilleur pour tout le monde, » dit-elle.

De nombreuses études soutiennent que d’investir dans le bien-être des individus est bénéfique pour la croissance économique.

Un rapport de l’économiste Peter Jarrett concernant plus spécifiquement le Canada, en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques publié en 2021, suggère que lorsque les individus peuvent mener une vie plus épanouissante, cela contribue positivement à l’économie et à la productivité, notamment en aidant les personnes les plus marginalisées.

« Ces investissements sont essentiels aux intérêts canadiens à long terme. Lorsqu’une femme ou une personne 2ELGBTQIA+ est expulsée de chez elle, il faut l’aider à se remettre sur pied et s’assurer qu’elle est prête à réintégrer le marché du travail aussitôt qu’elle le juge approprié. Si ces programmes sont supprimés, les gens seront livrés à eux-mêmes, ce qui aggravera les problèmes de santé, » défend avec vigueur Fae Johnstone.

Pour signer la pétition de Momentum