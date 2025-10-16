Un volet queer pour l’édition 2025 du Festival interculturel du conte

Beaucoup de contes ont marqué notre jeunesse (du moins je l’espère pour toustes) et, pour beaucoup, on en lit encore sans aucun plaisir coupable. D’autant qu’ils nourrissent toutes les cultures, des plus anciennes aux plus récentes. Le Festival interculturel du conte de Montréal (FICM) donne aux contes la place qui leur revient du 17 au 26 octobre prochain.

Avec une nouveauté remarquable : un volet queer. Selon la directrice générale et artistique du FICM, Stéphanie Bénéteau, le volet queer faisait partie de la programmation dès 2015. « On l’avait arrêté parce qu’on avait intégré les artistes queers dans la programmation générale, sans vouloir les catégoriser, ni tomber dans un communautarisme. Mais cette année, on s’est rendu compte que nous avions des artistes très engagé·e·s dans le milieu du conte et qui étaient très engagé·e·s comme queers. Ces artistes arrivent avec un nouveau regard sur notre discipline », explique Stéphanie Bénéteau.

Comme le titre du festival l’indique, le FICM se veut une rencontre entre toutes les générations et les cultures. « On ne souhaite donc pas créer, par exemple, une section particulière pour chaque culture en s’adressant uniquement aux personnes de celle-ci, continue Stéphanie Bénéteau. Et c’est dans ce même sens que l’on souhaite que le volet queer soit perçu, mais qu’il rencontre un public plus large et pas uniquement issu de la communauté queer. »

Impossible de ne pas voir dans cette décision un geste de résistance. Les organisatrices et organisateurs du festival sont sensibles au recul des droits et de l’acceptation des personnes 2SLGBTQ+. « On voit ce recul aujourd’hui. L’artiste conteur·e transgenre invitée Ivan Coyote, que l’on avait déjà reçue en 2015 et en 2019, et qui vient du Yukon, nous raconte qu’elle ne peut plus aller dans les écoles aujourd’hui, comme elle le faisait auparavant, parce que c’est devenu dangereux pour elle », rappelle Stéphanie Bénéteau.

PHOTO : Charly Mullot

Ivan Coyote sera présent·e pour trois soirs. Le premier soir sera un atelier d’écriture spécialement pour les conteurs et conteuses queers. Le second est une invitation à se retrouver autour d’une table de cuisine pour se raconter des histoires. La dernière soirée, Ivan Coyote proposera une playlist d’histoires où l’on parle des queers et que l’artiste a dénichées dans des chansons aussi bien que dans des comédies musicales.

On ne pourrait aborder les mythes et légendes queers sans parler des Amazones. Antinéa, dernière reine amazonienne, doit choisir entre lutter contre Athènes ou se soumettre à un mariage, perdant du même coup son trône. Raconter ce mythe et mettre en parallèle le parcours d’une femme qui doit s’assumer et surtout s’affranchir, et trouver un fil conducteur pour l’aider… en la personne d’une certaine Ariane. Une histoire signée Catherine Gaillard.

Mais ce qui retiendra l’attention de beaucoup, c’est La Grande Veillée Queer avec une dizaine d’artistes queers. Il y aura des contes, certes, mais on pourra danser aussi, sur des danses traditionnelles et des chansons folkloriques. L’idée de ce projet est venue de Charly Mullot, artiste interdisciplinaire. « Nous sommes plusieurs au Québec et ailleurs à nous passionner pour le conte, mais dans une perspective queer et féministe, explique Charly Mullot, que ses contes fassent partie de l’histoire du Québec, d’autres cultures ou encore proviennent de la mythologie. On a même créé un groupe sur Facebook pour partager nos découvertes. Et j’ai pensé que, plutôt que de travailler chacun·e dans notre coin, nous pourrions nous rencontrer dans un événement festif et public comme avec La Grande Veillée Queer. »

Un travail de fourmi que de déterrer des histoires oubliées que l’on se racontait et sur lesquelles on peut porter un regard queer. Mieux encore, d’en découvrir certaines où l’on a gommé tout ce qui pouvait laisser planer un doute sur l’orientation sexuelle ou le genre des personnages du conte. Comme si, en poussant le trait, une légende qui racontait qu’un chevalier en avait sauvé un autre avait vu le sauvé remplacé par une princesse pour que ce soit plus acceptable. Est-ce que certaines histoires sont réécrites parfois pour coller à une perspective queer ? « Oui et non. On sait très bien que le conte est issu de la tradition orale. Il se transmet en étant raconté, et l’on peut voir combien certains contes qui partent d’un fait semblable peuvent évoluer dans le temps et selon les cultures, continue Charly Mullot. On sait aussi que des histoires ou des légendes qui abordaient des relations amoureuses entre deux hommes, entre deux femmes ou qui jouaient sur le travestissement ont pu être invisibilisées par les institutions. Je pense que beaucoup d’histoires ont été ce que j’appellerai “déqueerisées”, de la même façon qu’on a invisibilisé énormément de gais, de lesbiennes et de personnes à travers l’histoire, car inacceptables. »

Charly Mullot tient à rappeler aussi combien les contes font partie de nos racines culturelles, qu’il est important de les valoriser et qu’ils permettent de retisser un lien social. C’est ce que souhaite amener La Grande Veillée Queer, qui est ouverte à toutes et tous.

PHOTO : Catherine Gaillard

Dimanche 19 octobre, 13 h 30 à 16 h 30

Write Yourself Down – Atelier d’écriture avec Ivan Coyote

École supérieure de théâtre, UQAM – Pavillon Judith-Jasmin

Mercredi 22 octobre, 20 h

Sweet Stories for Hard Times – Ivan Coyote

Théâtre Sainte-Catherine

Jeudi 23 octobre, 19 h 30

Playlist – Ivan Coyote

Salle Claude-Léveillé, Place des Arts

Vendredi 24 octobre, 20 h

Les Amazones – Catherine Gaillard

Langue : français

Théâtre Outremont

Samedi 25 octobre, 19 h

La Grande Veillée Queer – Artistes divers

Direction artistique : Charly Mullot

Direction musicale : Flo Mailhot-Léonard

Câll : Lysandre Chartrand

Musique : Catherine Landry, Samuel Royer-Legault, Gabriel Vincent-Beaudoin

Chant : Lysandre Chartrand, Alec Fortin-Benoit, Anne-Julie Fortin-Benoit

Contes : Fano Maddix, Charly Mullot, Dani Tardif

Lieu : Centre culturel Georges-Vanier6



INFOS | https://festival-conte.qc.ca