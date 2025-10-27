ChatGPT permettra la création d’érotisme pour adultes vérifiés dès décembre 2025

Le PDG de ChatGPT, Sam Altman, a confirmé que la plateforme d’intelligence artificielle autorisera la création de contenu érotique pour adultes vérifiés à partir de décembre 2025. L’annonce, faite sur le réseau X, marque un revirement majeur pour OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, qui interdisait jusqu’ici tout contenu de nature sexuelle explicite, y compris les fictions érotiques ou les images suggestives.

« Traiter les adultes comme des adultes »

Selon Altman, cette nouvelle politique s’inscrit dans une approche baptisée « Treat adult users like adults » – autrement dit, traiter les adultes comme des adultes. Dès l’hiver 2025, les utilisateurs et utilisatrices devront être authentifiés comme majeurs avant d’accéder à ce type de contenu.

« En décembre, alors que nous mettrons en place la vérification d’âge de manière complète, nous permettrons davantage de liberté — notamment la création d’érotisme pour adultes vérifiés »,

a écrit Altman sur X.

Cette évolution coïncide avec le déploiement de systèmes de vérification d’âge introduits au Royaume-Uni en 2025, qui imposent désormais des restrictions NSFW (Not Safe For Work) sur les sites pour adultes, les plateformes sociales et même certaines applications de rencontres comme Grindr.

De l’écriture à l’image — et bientôt à la vidéo

Peu de détails ont filtré, mais la décision pourrait autoriser la génération de contenu érotique écrit et visuel, compte tenu des nouvelles capacités de ChatGPT à produire des images et vidéos grâce à Sora, l’outil vidéo d’OpenAI. Le PDG, ouvertement gai, a précisé que le contenu explicite ne sera jamais généré par défaut et n’apparaîtra qu’à la demande explicite de l’utilisateur. Jusqu’ici, OpenAI avait évité tout matériel sexuellement explicite pour des raisons de santé mentale, de sécurité et de conformité aux lois sur la protection des mineurs.

Un virage controversé

Cette ouverture a suscité un mélange de curiosité et de scepticisme en ligne. Certains utilisateurs rappellent qu’Altman affirmait récemment être fier que ChatGPT n’ait pas introduit de « sexbots » ou d’avatars sexuels.

« N’est-ce pas il y a dix semaines que tu disais être fier de ne pas avoir ajouté de sexbot à ChatGPT? », a ironisé un internaute.

D’autres expriment leur inquiétude face au risque d’exposition accidentelle : « Mes enfants utilisent ChatGPT sur mon compte. Je crains qu’ils tombent sur du contenu adulte par erreur. »

L’IA érotique : un nouveau terrain de jeu

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large où l’intelligence artificielle s’aventure dans les territoires du désir et de l’intimité. Des compétiteurs comme xAI, la société d’Elon Musk, testent déjà des formes d’accompagnement émotionnel et sexuel virtuel à l’aide d’IA conversationnelles.

Pour les créateur·rice·s queer, artistes ou auteur·rice·s érotiques, cette évolution pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de narration et d’expression du désir — à condition que les outils soient conçus dans le respect du consentement, de la diversité et de la sécurité numérique.

Mais elle soulève aussi des questions éthiques majeures : où tracer la ligne entre liberté artistique, pornographie et exploitation algorithmique du fantasme?

Un futur entre créativité et controverse

Alors que ChatGPT passe du statut d’assistant de productivité à celui de plateforme culturelle et ludique, la frontière entre création, fantasme et technologie devient de plus en plus floue.

Pour la communauté LGBTQ+, souvent pionnière dans l’exploration de nouvelles formes d’érotisme, cette ouverture pourrait devenir un nouvel espace d’imagination queer, à condition que les garde-fous soient solides.

Entre liberté d’expression et dérives potentielles, une chose est sûre : le futur de l’intelligence artificielle s’annonce aussi sensuel que polémique.