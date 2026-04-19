L’acteur porno gai Ty Roderick hospitalisé après une attaque au couteau

L’acteur de films pour adultes Ty Roderick a été hospitalisé après avoir été victime d’une agression à l’arme blanche qu’il décrit lui-même comme « terrifiante ». Gravement blessé, il se remet actuellement de multiples coups de couteau.

Selon une campagne GoFundMe lancée pour soutenir sa convalescence, Roderick aurait été « poignardé à plusieurs reprises dans le dos », une attaque qui a notamment provoqué un affaissement du poumon. « Il reçoit actuellement des soins médicaux critiques à l’hôpital. Par la grâce de Dieu, il est toujours en vie, mais ses blessures sont graves et la route vers la guérison sera longue, douloureuse et incertaine », peut-on lire dans un message publié par sa mère.

Une attaque soudaine et des conséquences lourdes

La collecte de fonds décrit une « attaque soudaine et violente » qui laisse l’acteur et ses proches confrontés à des difficultés financières importantes : factures médicales, perte de revenus et coûts liés aux traitements à venir. En date du 16 avril, un peu plus de 1 000 dollars avaient été amassés, sur un objectif de 6 000.

Sur ses réseaux sociaux, Ty Roderick a également partagé des images de ses blessures, montrant un visage ensanglanté et plusieurs plaies bandées. Face à certains doutes exprimés en ligne, il a tenu à réagir : « J’imagine que certains pensent que je mens. Mais non — chacun de ces pansements correspond à un coup de couteau », a-t-il écrit, précisant avoir été touché deux fois au visage et qu’un drain avait été installé pour maintenir son poumon en fonction.

« En ce moment, j’ai peur »

Connu pour projeter une image de force, l’acteur a laissé entrevoir sa vulnérabilité dans un message poignant : « Vous me connaissez comme quelqu’un de fort… mais en ce moment, j’ai peur. Je déteste demander, mais j’ai vraiment besoin d’aide. »

Les circonstances exactes de l’agression demeurent floues. Roderick n’a pas fourni de détails sur l’identité de l’agresseur ni sur le contexte de l’attaque, et a refusé de commenter davantage auprès des médias spécialisés.

Une vague de soutien

Dans une mise à jour plus récente, il a toutefois tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. « Je suis vraiment submergé et reconnaissant… savoir que tant de gens me soutiennent et tiennent à moi m’aide à traverser cette épreuve », a-t-il écrit.

Alors que son état de santé reste préoccupant, cette mobilisation témoigne de la solidarité d’une communauté qui suit de près son rétablissement.