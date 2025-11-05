Premier maire musulman de New York, Zohran Mamdani promet une ville inclusive pour les LGBTQ+

Zohran Mamdani, 34 ans, anti-Trump, a été élu maire de New York, devenant le premier maire musulman de la ville et le plus jeune depuis un siècle. Sa victoire, avec plus de 50 % des voix, intervient après une campagne marquée par son engagement résolu en faveur des droits LGBTQ+, et plus particulièrement des personnes transgenres et de genre non conforme.

Né en Ouganda dans une famille d’intellectuels d’origine indienne et arrivé aux États-Unis à l’âge de sept ans, Zohran Mamdani est naturalisé américain depuis 2018.

Élu en 2021 à l’Assemblée de l’État de New York, Mamdani s’est distingué par des initiatives concrètes pour la communauté LGBTQ+, comme la réforme du droit au changement de genre sur les documents officiels, et le soutien à la loi protégeant les soins de santé trans et l’avortement face aux restrictions de certains États conservateurs.

Pendant sa campagne pour la mairie, Mamdani a présenté un programme ambitieux pour sécuriser et renforcer les droits des personnes LGBTQ+ dans la ville : création d’un Office des affaires LGBTQIA+, expansion et protection des soins de santé affirmant le genre, et établissement de New York comme une ville refuge pour la communauté. Il a également dénoncé les discriminations et violences ciblant ces populations, soulignant que « New York doit être un refuge pour toutes et tous, et un endroit où les personnes trans sont protégées et valorisées ».

Lors de son discours de victoire à Brooklyn, Mamdani a rappelé que la lutte pour l’inclusion ne se limite pas à la communauté LGBTQ+, mais touche toutes les minorités marginalisées : immigrés, femmes, personnes pauvres ou discriminées. Il a affirmé que les musulmans, les personnes trans et toutes celles et ceux marginalisés auront leur place « dans les couloirs du pouvoir ».

Son élection intervient dans un contexte national tendu, Donald Trump ayant qualifié Mamdani de « communiste » et menacé de bloquer les financements fédéraux de la ville. Malgré ces attaques, Mamdani a reçu un soutien massif des électeurs progressistes et de la communauté LGBTQ+, incarnant une politique centrée sur l’inclusion, la protection et l’égalité des droits.

Avec son mandat, Mamdani promet de transformer New York en une ville réellement sûre et inclusive pour les LGBTQ+, en affrontant les défis liés à la criminalité, au logement et à la santé, et en défendant vigoureusement les droits acquis. Pour la communauté LGBTQ+, cette élection constitue un symbole d’espoir et un signal fort à l’échelle nationale.