Jason Collins : disparition d’un pionnier majeur de la visibilité LGBTQ+ dans le sport professionnel

Jason Collins, ancien joueur de la NBA et premier athlète en activité à avoir fait publiquement son coming out dans une grande ligue sportive nord-américaine, est décédé à l’âge de 47 ans des suites d’un cancer du cerveau, selon plusieurs médias américains et la NBA.

Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde du sport et au sein des communautés LGBTQ+, plus de dix ans après un geste qui avait profondément marqué l’histoire du sport professionnel.

Un coming out historique dans la NBA

En avril 2013, Jason Collins avait créé un véritable séisme médiatique en publiant une tribune dans Sports Illustrated.

« Je suis un pivot NBA de 34 ans. Je suis noir. Et je suis gai », écrivait-il alors dans un texte devenu historique.

À l’époque, aucun joueur actif des grandes ligues sportives masculines nord-américaines — NBA, NFL, MLB ou NHL — n’avait encore fait publiquement son coming out.

Son annonce représentait donc un moment charnière, non seulement pour le basketball, mais pour l’ensemble du sport professionnel masculin, longtemps perçu comme l’un des milieux les plus fermés et hostiles envers les athlètes LGBTQ+.

Le geste de Collins avait immédiatement déclenché une immense vague de réactions internationales, allant du soutien enthousiaste à des commentaires ouvertement homophobes.

Même le président américain Barack Obama avait personnellement salué son courage.

Premier joueur ouvertement gai à jouer en NBA

Quelques mois plus tard, en février 2014, Jason Collins devenait officiellement le premier joueur ouvertement gai à participer à un match de la NBA lorsqu’il a rejoint les Brooklyn Nets.

Même s’il n’a jamais été une superstar de la ligue, Collins est rapidement devenu une figure symbolique majeure pour les communautés LGBTQ+ et pour les discussions entourant l’homophobie dans le sport.

Sa présence sur les terrains représentait alors bien plus qu’une simple statistique sportive : elle venait briser un tabou profondément enraciné dans les sports professionnels masculins.

Un héritage qui dépasse largement le basketball

Après sa retraite sportive, Jason Collins s’était engagé dans plusieurs initiatives liées à l’inclusion, à la diversité et à la lutte contre les discriminations.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, lui a rendu hommage en le décrivant comme « un pionnier » dont l’impact « dépasse largement le cadre du basketball ».

Et pour plusieurs observateurs, son influence dépasse effectivement les frontières du sport.

Car au moment de son coming out, très peu de modèles LGBTQ+ existaient dans les grandes ligues masculines professionnelles. Son geste avait permis d’ouvrir une conversation jusque-là presque inexistante sur l’orientation sexuelle dans les vestiaires, les équipes et les structures sportives professionnelles.

Une visibilité encore extrêmement rare

Plus de dix ans après le coming out de Jason Collins, les athlètes masculins ouvertement gais demeurent pourtant très peu nombreux dans les sports professionnels de haut niveau.

Cette réalité continue d’inquiéter plusieurs organismes LGBTQ+ et spécialistes du sport, qui y voient la preuve que les discriminations et les pressions liées à l’homosexualité restent profondément présentes dans de nombreux milieux sportifs masculins.

Malgré certaines avancées en matière de visibilité et d’inclusion, plusieurs athlètes hésitent encore à parler publiquement de leur orientation sexuelle pendant leur carrière active, par crainte des réactions médiatiques, du rejet dans les vestiaires ou des impacts sur leur parcours professionnel.

Dans ce contexte, le geste posé par Jason Collins en 2013 conserve aujourd’hui une portée historique considérable.

Un symbole durable pour les générations suivantes

Au-delà de ses statistiques sportives, Jason Collins restera surtout associé à un moment de bascule dans l’histoire du sport moderne.

Pour de nombreux jeunes athlètes LGBTQ+, il a incarné la possibilité d’exister ouvertement dans un univers qui avait longtemps imposé le silence.

Et même si les mentalités évoluent lentement, son coming out demeure l’un des gestes les plus importants de l’histoire récente de la visibilité queer dans le sport professionnel masculin.

Sa disparition rappelle aussi à quel point certaines avancées sociales reposent parfois sur le courage individuel de personnes prêtes à prendre des risques immenses pour ouvrir la voie aux générations suivantes.