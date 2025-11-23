Champagne Louis Roederer Collection brut

Louis Roederer, AOP Champagne (France)

Code SAQ : 268771 — 98,75 $

Un champagne classique et très élégant. Il a un nez de fruits rouges très frais, et quelques notes de pain grillé. La bouche est finement ornée de ce côté pain grillé et boisé, avec des notes de pomme fraîche, d’un soupçon d’agrumes et d’une délicate sensation crémeuse. C’est un champagne sec, fin, satiné. Disons que ce n’est pas le genre à se retrouver dans le visage ou sur la tête d’un coureur automobile. De la maison qui fait le fameux Cristal.