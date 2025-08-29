Moro

Fattoria Montellori, IGP Toscana (Italie) 2020

Code SAQ : 555219 — 20,35 $

La fattoria Montellori vient de souffler ses 130 bougies! Elle nous propose ici un assemblage super savoureux, de sangiovese, de cabernet sauvignon et de merlot. Ca sent bon la figue séchée, la cerise et la prune noire, et le café moka. Votre nez aura des airs de chat qui respire de l’herbe à chats pour la première fois. Il sera incapable de s’éloigner de votre coupe de vin, tellement il aura du plaisir. La bouche est aussi fort agréable; quel plaisir pour les sens! C’est riche, mais pas lourdaud. Une bose dose d’acidité apporte une giclée de fraîcheur en finale. Les tannins sont super harmonieux, et il y a une touche de minéralité qui apporte encore plus de complexité. Belle persistance, aussi. Bref, pour le prix, c’est une bien belle aventure en Toscane, qu’on nous propose.