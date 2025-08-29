Vendredi, 29 août 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsMoro
    Alcools

    Moro

    Moro
    Fattoria Montellori, IGP Toscana (Italie) 2020
    Code SAQ : 555219 — 20,35 $

    La fattoria Montellori vient de souffler ses 130 bougies! Elle nous propose ici un assemblage super savoureux, de sangiovese, de cabernet sauvignon et de merlot. Ca sent bon la figue séchée, la cerise et la prune noire, et le café moka. Votre nez aura des airs de chat qui respire de l’herbe à chats pour la première fois. Il sera incapable de s’éloigner de votre coupe de vin, tellement il aura du plaisir. La bouche est aussi fort agréable; quel plaisir pour les sens! C’est riche, mais pas lourdaud. Une bose dose d’acidité apporte une giclée de fraîcheur en finale. Les tannins sont super harmonieux, et il y a une touche de minéralité qui apporte encore plus de complexité. Belle persistance, aussi. Bref, pour le prix, c’est une bien belle aventure en Toscane, qu’on nous propose.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Corps fantômes une pièce essentielle

    C Rosé