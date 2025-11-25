Mercredi, 26 novembre 2025
    Cava Blanca Cusiné

    Cava Blanca Cusiné
    Parés Baltà, DO Cava (Penedès, Espagne) 2017
    Code SAQ : 12591021 — 39,75 $

    J’ai eu la chance de déguster ce cava haut de gamme avec son concepteur, Joan Cusiné, à la Grande Dégustation. C’est à majorité du xarel·lo, avec du chardonnay et du pinot noir, cultivés en biodynamie. C’est d’une finesse, mes ami(e)s! Tout est gracieux dans cette bouteille. Un vrai gros nuage blanc sur la langue, délicatement fruité, avec une petite touche de beurre. C’est bien sec et tout en courbe en même temps. Quelles belles bulles!

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

