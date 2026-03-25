Mercredi, 25 mars 2026
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsRouge Frigo
    Alcools

    Rouge Frigo

    Rouge Frigo
    Père Anselme, AOP Côtes-du-Rhône (France)
    Code SAQ : 15205682 — 17,10 $

    Une agréable expérience pour les gens qui sont moins amateurs de vins blancs. Un rouge à servir rafraîchi ! Bon, on ne le sert pas après qu’il ait passé une nuit dans le frigo, mais disons après 35 à 45 minutes. J’ai été impressionné par ses arômes délicieux de fruits des champs (fraise, framboise) et un peu de canneberge séchée. Il a aussi une belle petite amertume et il dure assez longtemps en bouche. C’est un producteur installé à Châteauneuf-du-Pape, pas loin d’où j’ai fait mes études de sommellerie. 🙂 C’est un rouge sec, éclatant et non boisé. Achetez-le maintenant et faites des réserves pour
    la belle saison !

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    La Chamade

    Les 5 coups de cœur de Pierre Lapointe à la Semaine...