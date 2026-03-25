Rouge Frigo

Père Anselme, AOP Côtes-du-Rhône (France)

Code SAQ : 15205682 — 17,10 $

Une agréable expérience pour les gens qui sont moins amateurs de vins blancs. Un rouge à servir rafraîchi ! Bon, on ne le sert pas après qu’il ait passé une nuit dans le frigo, mais disons après 35 à 45 minutes. J’ai été impressionné par ses arômes délicieux de fruits des champs (fraise, framboise) et un peu de canneberge séchée. Il a aussi une belle petite amertume et il dure assez longtemps en bouche. C’est un producteur installé à Châteauneuf-du-Pape, pas loin d’où j’ai fait mes études de sommellerie. 🙂 C’est un rouge sec, éclatant et non boisé. Achetez-le maintenant et faites des réserves pour

la belle saison !