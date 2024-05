PROSECCO ROSÉ EXTRA DRY

RUFFINO SRL, DOP PROSECCO ROSÉ (ITALIE)

Code SAQ : 13330682 / 18,95$

Que voilà de jolies bulles pour célébrer la fête des Mères ou pour un brunch en bonne compagnie.

L’appellation Prosecco rosé est récente et elle a un souci de qualité qu’il faut souligner. Celui-ci est fait à base de gléra et de pinot noir. C’est agréablement fruité et crémeux, et une dose d’amertume vient lui donner un certain caractère. Le petit côté confiture de fraise et pétale de rose est charmant. C’est un mousseux à la fois plein de tendresse et affirmé. Il reste assez longtemps en bouche et il finit sur une pointe d’acidité qui fait saliver, après sa douceur initiale. Un mousseux parfait pour le gai mois de mai.