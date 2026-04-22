Safia Nolin replonge dans la mémoire collective avec Reprises Vol.3

Avec Reprises Vol.3, Safia Nolin poursuit un projet musical qui, au fil du temps, est devenu bien plus qu’un simple exercice de reprise. À la croisée de l’intime et du collectif, ce troisième chapitre s’inscrit dans une démarche où la mémoire sert de point d’ancrage à une réflexion sur l’identité, la marginalité queer, la résilience et la transformation.

Derrière cette nouvelle collection de chansons issues du répertoire populaire québécois et francophone des années 2000, se dessine un fil narratif clair : celui qui relie la Safia adolescente — en rupture, fragile, décrocheuse, souvent en décalage avec les normes sociales et hétéronormatives — à l’artiste queer engagée et affirmée qu’elle est aujourd’hui. En revisitant ces succès qui l’ont marquée, elle ne cherche pas à recréer, mais à réinterpréter, à s’approprier, à transformer, en y injectant une sensibilité queer qui déplace le regard sur ces classiques.

Fidèle à l’esprit des deux premiers volets, Reprises Vol.3 agit comme une invitation à replonger dans une époque charnière. Celle des chambres tapissées d’affiches, des CD gravés et des émotions trop grandes pour être contenues — mais aussi celle où plusieurs personnes LGBTQ+ vivaient leurs premières prises de conscience, souvent dans l’isolement ou l’incompréhension. Entre nostalgie assumée et regard lucide, l’album navigue entre une rage désormais apprivoisée et des mélodies fédératrices que plusieurs générations connaissent encore par cœur. Le tout porté par un mélange singulier où le grunge rencontre la pop québécoise des années 2000.

La sélection de titres parle d’elle-même : Seul de Garou, Loin d’ici des Trois Accords, Si exceptionnel d’Andrée Watters, Tu t’en vas de Mixmania, Qui prendra ma place de Marie-Mai, Tu trouveras de Natasha St-Pier, ou encore Gabriel de Najoua Belyzel. S’ajoute aussi une relecture de Sous le vent, en collaboration avec Pomme, clin d’œil à l’un des duos les plus emblématiques de la chanson francophone. Revisitées par Safia Nolin, ces chansons quittent leur cadre original pour devenir des récits ouverts, où les identités et les désirs ne sont pas contraints par les codes dominants. Dépouillées, ralenties, parfois méconnaissables, ces pièces deviennent des fragments d’une mémoire personnelle. Safia Nolin les habite sans artifice, privilégiant la sincérité à la performance. Chaque chanson agit comme une archive émotionnelle revisitée, révélant une maturité façonnée par des années de résistance, tant personnelle que politique — une résistance qui fait écho aux réalités vécues par de nombreuses personnes LGBTQ+.

Car l’artiste ne se contente pas de revisiter le passé : elle le politise. Depuis ses débuts,

Safia Nolin s’impose comme une figure à part dans le paysage culturel québécois et comme une voix importante des communautés LGBTQ+. Femme racisée, lesbienne, refusant les normes esthétiques dominantes, elle a fait de sa vulnérabilité un moteur de création et de prise de parole. Son œuvre, à la fois brute et poétique, explore les marges, questionne les normes et attentes sociales et donne voix à celles et ceux qui s’y reconnaissent.

Avec Reprises Vol.3, elle poursuit cette démarche en transformant la nostalgie en espace de réparation — un geste particulièrement puissant pour les personnes queer, pour qui le passé peut-être à la fois un refuge et un lieu de blessures. Reprendre une chanson devient alors un acte chargé de sens : un geste de réappropriation, mais aussi de guérison et de réécriture de soi. Ce travail prendra également vie sur scène. En effet, Safia Nolin présentera les pièces issues de ses trois volumes Reprises dans un spectacle aux arrangements épurés. Portées par une esthétique folk, souvent teintée de mélancolie, ces performances promettent un véritable voyage introspectif à travers la culture musicale québécoise — une traversée où les récits intimes et queer trouvent toute leur place. Une expérience guidée par une artiste milléniale, nourrie de pop, de souvenirs et d’émotions persistantes. Avec ce troisième volet, Safia Nolin confirme qu’elle ne fait jamais les choses à moitié : elle revisite, oui, mais surtout elle transforme — et, ce faisant, elle redonne un sens nouveau à toute une mémoire collective, en y inscrivant pleinement les voix et les sensibilités LGBTQ+.

INFOS | Reprises Vol.3 de Safia Nolin, étiquette Gladiateur sourire, 2026

pour écouter ou commander le vinyle et se procurer des billets pour la tournée :

https://safianolin.com ou https://link.to/SafiaNolin_RV3