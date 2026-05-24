Un 2e groupe arrive en force à RuPaul’s Drag Race All Stars – (Saison 11, Ep.4)

Une légende de la franchise, des reines qui ont pris du galon et d’autres qui sont toujours aussi folles! On a bien aimé ce deuxième groupe du tournoi de la 11e saison de RuPaul’s Drag Race All Stars. Attention : divulgâcheurs à venir!

Finaliste mémorable de saison 12, qui s’est terminée avec une finale en direct d’un salon durant la pandémie, Crystal Methyd est débarquée sur scène avec une immense robe avec un col-capuchon. Audacieuse comme à son habitude, la reine a trouvé un moyen d’offrir un maquillage plus subtile, tout en demeurant fascinante.

Principalement reconnue pour sa personnalité bruyante et son manque de raffinement, Salina Estitties revient en force. Trois ans après sa participation à la saison 15, elle est apparue avec un magnifique maquillage, une petite robe et des bottes hautes dorées, un peu cheap, mais attendez de voir la suite!

Mother has arrived! Vivacious a quitté les archives de la saison 6, dont le tournage a été réalisé il y a déjà 13 ans, pour nous présenter un look hautement référentiel à Ornacia, sa coiffe légendaire.

On mentirait si on affirmait qu’on se rappelait d’April Carrion, la portoricaine de la saison 6, mais elle va certainement s’installer ans notre mémoire avec son corps de déesse révélé par des morceaux de tissu bleu pâle savamment placé.

Elle aussi découverte durant la saison 15, Aura Mayari est certainement l’une des plus belles concurrentes en drag et en gars de l’histoire de Drag Race. Elle n’a pas déçu avec sa robe surdimensionnée qui était monstrueusement belle.

Après la saison 11, All Stars 6 et Canada vs the world, Silky Nutmeg Ganache est réapparue dans un manteau de plumes bleues qui cachaient un look de cowgirl superbement conçu.

Place aux duos

N’ayez crainte, la production n’a pas décidé de faire compétionner les reines en duos toute la saison comme par le passé. Cela dit, elles devaient travailler en paire le temps d’un épisode pour écrire les couplets d’une chanson et chorégraphier un numéro.

Silky et Vivacious ont hérité du rap. Salina et April d’une ballade R&B. Aura et Crystal d’un tube pop.

En studio, avec le producteur Markaholic et Michelle Visage, on a découvert à quel point Salina savait chanter, alors que sa partenaire April se décrivait comme quelqu’un qui ressent la musique, sans trop savoir comment atteindre une note.

Aura a épaté la galerie avec sa voix, sa personnalité et la bête qui s’est réveillée durant le rap, pendant que Crystal a mis de l’avant sa belle étrangeté.

Si Silky avait déclaré être très ordinaire pour rapper, elle s’est très bien débrouillée en studio, pendant que Vivavious, 52 ans, avait l’air d’une grand-maman qui manquait d’entrain.

Sha-Blammy Awards

Lors du défi présenté devant les jurys, on a constaté la brillance des paroles de Silky et de Vivacious, mais les coéquipières manquaient cruellement de pep en performant leur rap baignant dans la camomille.

Le niveau a monté d’un cran avec Salina, parfaite sur tous les plans, et April qui s’en est bien mieux tirée qu’on l’anticipait.

Aura et Crystal ont tout cassé! La première, assez timide dans l’atelier, semble se libérer sur scène : elle est une véritable étoile! De son côté, Crystal a tenu le coup avec son humour décalé et ses capacités de danse qui ont progressé.

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Surprise! Vivacious était stupéfiante de beauté avec sa robe-pantalon, sa cape et sa coiffe qui lui donnaient un air royal.

Fidèle à la thématique, Silky est arrivée en gros moton de beurre, avant d’en sortir avec un justaucorps et une coiffe – qu’elle devait tenir – qui donnaient l’impression que le précieux liquide doré avait coulé sur sa tête. Meh.

Rendant hommage à un costume traditionnel portoricain, April a déçu avec son allure un peu simpliste.

Salina a confirmé son nouveau calibre avec un sublime robe tulipe très glamour.

Aura a décroché notre mâchoire avec sa robe philippine traditionnelle avec une ombrelle. Elle était si belle!

Crystal a paradé une robe en vinyle lui donnant un look digne des Simpsons.

RÉSULTATS

La reine mère a déclaré que le duo vainqueur était celui de Crystal et Aura, avec raison. Elles se sont affrontées en lipsync sur la chanson No more tears (Barbra Streisand et Donna Summer).

Crystal a tout misé sur son costume funky, alors qu’Aura était hypnotisante avec ses mouvements. À notre grand étonnement, RuPaul a fait gagner Crystal.