Pouvoirs, pop couture et passations : la compétition s’enflamme

Lap;laborde son milieu de parcours sous une tension maximale, portée par le twist de la Baguette d’Or transmis par chaque éliminée pour immuniser une candidate. Attentions divulgâcheurs… dans la suite de l’article!

Rappelons que l’épisode 3 avait mis les nerfs des reines à vif avec un redoutable challenge d’improvisation théâtrale et de comédie, révélant les premiers talents d’actrice du casting mais aussi les faiblesses d’exécution de candidates fragiles. L’épisode 4 a ensuite imposé le traditionnel Design Challenge, où les compétitrices ont dû concevoir de toutes pièces des tenues haute couture à partir de matériaux d’emballage et de récupération. Ces deux épreuves ont définitivement scellé les premières alliances de l’atelier, affirmé le leadership artistique d’Azemylia et redistribué les pouvoirs stratégiques juste avant la mi-saison.

Épisode 5 : Pop Couture

L’épisode 5 réunit les reines autour de l’épreuve incontournable du girl-band : divisées en deux groupes, les candidates doivent composer leurs propres couplets, enregistrer leur morceau en studio sous la direction de la chanteuse et productrice Philippine, puis exécuter une chorégraphie millimétrée sur scène.

Sur le défilé, dédié aux figures emblématiques de la musique pop, les prestations visuelles marquent les esprits, notamment grâce à l’hommage poignant de Fluffy Bidule à Coccinelle — figure historique de la communauté trans en France — et à la réinterprétation réussie du style de la rappeuse Diam’s par Lana Cotta.

Azemylia s’impose comme la grande gagnante de l’épisode en dominant à la fois la performance vocale et le défilé.

Détentrice de la Baguette d’Or que lui avait confiée la précédente éliminée, Holly White, Azemylia fait le choix stratégique d’utiliser ce pouvoir pour immuniser sa camarade Lana Cotta.

Ce sauvetage propulse directement Fluffy Bidule et Daisy Superbitch en lipsync de la dernière chance, à l’issue duquel Fluffy Bidule est éliminée dans une atmosphère très forte en émotions.

Épisode 6 : Makeover, La Maison Du Drag

L’épisode 6 s’ouvre sur un mini-challenge humoristique parodiant l’émission Qui veut être mon associé ?, avant d’enchaîner sur le très attendu challenge de relooking (Makeover).

Les cinq reines encore en lice accueillent de jeunes membres de l’association Le Refuge, qui héberge des jeunes LGBTQIA+ rejetés par leurs familles, avec pour objectif d’incarner une filiation drag évidente sur le podium en créant un duo mère-fille harmonieux.

L’atelier devient le théâtre d’échanges poignants sur l’acceptation de soi et la solidarité queer, bien que la préparation soit marquée par une vive tension entre Daisy Superbitch et son partenaire (Lincoln, 19 ans). Daisy insistait pour qu’il se rase la barbe afin de parfaire le concept visuel, déclenchant un vif débat (sur les réseaux sociaux) parmi les fans sur la frontière entre exigences artistiques et consentement/confort des invités.

Devant le jury, qui accueille pour l’occasion Galia Salimo et Vinii Revlon, Lana Cotta utilise la Baguette d’Orque lui avait léguée Fluffy Bidule lors de son départ pour se mettre à l’abri du danger.

Protégée par ce pouvoir, elle assiste au lipsync décisif opposant les deux reines les moins convaincantes du podium, venues tout donner pour arracher leur qualification dans le dernier carré de la compétition. Nicky Dollet le jury ont proclamé un double sauvetage (Double Shantay). Face à la prestation intense lors du lip-sync entre Daisy Superbitch et Sublyme (sur la chanson Voilà de Barbara Pravi), toutes deux ont conservé leur place.

Les cinq reines encore en compétition (Azemylia, Daisy Superbitch, La Harpie, Lana Cotta et Sublyme) poursuivent donc l’aventure ensemble.