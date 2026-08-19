Angèle – What You Want (avec Justice)

Avec « What You Want », Angèle s’offre un virage plus sensuel et électro, en s’alliant au duo français Justice. Sorti le 27 février 2026, le clip est réalisé par le collectif de danse et de création (LA)HORDE, qui signe également la direction créative et la chorégraphie. Particularité : l’ensemble du vidéoclip a été tourné avec un iPhone.

Dans une esthétique à la fois brute, nocturne et sensuelle, Angèle se laisse porter par les pulsations électroniques de Justice. La vidéo joue avec le désir, l’attirance et la liberté amoureuse, multipliant les corps en mouvement et les rapprochements amoureux. Le tout donne une dimension charnelle à cette chanson bilingue où le français et l’anglais se répondent.

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