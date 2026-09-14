Orville Peck se dévoile pour Playgirl

Orville Peck n’a jamais été particulièrement timide lorsqu’il s’agit de jouer avec les codes de la masculinité. Le chanteur country pousse cette fois l’exercice beaucoup plus loin en posant nu pour Playgirl, devenant du même coup le premier chanteur ouvertement gai à faire la couverture du mythique magazine.

Le masque est toujours là. Pour le reste, Orville Peck laisse beaucoup moins de place au mystère. Le chanteur country se dévoile dans une nouvelle séance photo particulièrement sexy pour Playgirl, où il pose entièrement nu, son célèbre masque de cowboy continuant toutefois de dissimuler une bonne partie de son visage.

Ce n’est évidemment pas la première fois que Peck joue de son physique et de son image de cowboy queer. En 2024, il avait déjà beaucoup fait parler de lui en posant torse nu — et à cheval — pour Paper. Avec Playgirl, il franchit cependant une nouvelle étape en devenant le premier chanteur gai à apparaître en couverture du magazine.

Cette séance photo arrive également à un moment particulièrement chargé pour l’artiste. Orville Peck s’apprête à lancer son quatrième album studio, Mule, le 18 septembre. Il fera aussi prochainement ses débuts au grand écran dans une production majeure en incarnant Vega dans la nouvelle adaptation de Street Fighter.

Le cowboy, une icône queer?

Au-delà des photos, Peck profite de l’entrevue accordée à Playgirl pour parler de son parcours, de sa carrière et de sa sobriété, mais aussi de son rapport à la masculinité et de l’érotisme associé depuis toujours à la figure du cowboy.

Pour lui, détourner les représentations traditionnelles de la masculinité — et particulièrement celles qui ont longtemps été automatiquement associées à l’hétérosexualité — fait justement partie de leur pouvoir de séduction.

Il rappelle également que les cowboys gais ne relèvent pas de l’imaginaire : ils ont bel et bien existé dans l’histoire et existent toujours aujourd’hui.

« Quoi de plus sexy qu’un peu de rébellion? Et des chaps? Si vous ne trouvez pas ça gai, je ne sais pas quoi vous dire », lance-t-il avec humour à Playgirl.

Une réflexion qui correspond parfaitement au personnage qu’Orville Peck construit depuis ses débuts : celui d’un cowboy mystérieux qui emprunte tous les codes du western classique pour mieux les détourner.

Le masque demeure donc bien en place. Mais pour cette couverture de Playgirl, c’est à peu près la seule chose qu’Orville Peck a décidé de garder.

Pour lire l’entrevue au complet, visitez le site du magazine Playgirl.