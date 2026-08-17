Troye Sivan entraîne Nicole Kidman dans une nuit de clubbing avec des femmes trans et des drag queens

« J’adore mes filles », lance Troye Sivan en dévoilant le vidéoclip de She’s the Best, premier extrait et chanson-titre de son prochain album. Pour l’occasion, le chanteur ouvertement gai de Rush s’entoure notamment de Nicole Kidman, de femmes trans et de drag queens dans une célébration résolument queer de la féminité.

Troye Sivan amorce un nouveau chapitre musical avec She’s the Best, premier extrait de son prochain album du même nom. À la fois déclaration d’amour aux femmes et production réunissant plusieurs personnalités, la chanson s’accompagne d’un vidéoclip où Nicole Kidman se retrouve plongée dans l’univers nocturne et queer du chanteur australien.

Rolling Stone décrit la pièce comme le portrait admiratif d’une femme dont l’identité demeure inconnue. Sivan y énumère avec tendresse tout ce qui le fascine chez elle : son apparence, ses petites manies, son attitude et sa façon d’être. Des détails qui pourraient sembler anodins aux yeux des autres, mais qui, pour lui, deviennent extraordinaires.

« I love my girls » (« J’adore mes filles »), affirme d’ailleurs Sivan, donnant le ton à cette célébration de différentes expressions de la féminité.

De Queens à Chinatown

Le vidéoclip se déploie dans plusieurs quartiers emblématiques de New York. On y reconnaît notamment les rues et les voies surélevées du métro de Long Island City et de Sunnyside, dans Queens, ainsi que Chinatown, à Manhattan.

Au fil des scènes, Sivan croise et met en lumière des femmes aux identités et aux orientations diverses. Le clip prend ainsi des allures de déclaration d’affection envers celles qui peuplent son univers personnel et artistique, avec une place de choix accordée aux femmes trans et aux artistes drag.

La soirée se poursuit finalement dans un club, où Nicole Kidman, verre à la main, observe Sivan interpréter sa nouvelle chanson dans une ambiance sensuelle.

Entre les deux vedettes s’installe alors un jeu de regards complice. Une fois Sivan descendu de scène, cette proximité se transforme en une étreinte et quelques gestes tendres.

Nicole Kidman au cœur de l’univers queer de Sivan

Mais le moment qui risque de retenir le plus l’attention survient lorsque Troye Sivan apparaît en drag aux côtés de Nicole Kidman et d’autres artistes drag.

L’image s’inscrit naturellement dans l’esthétique que le chanteur développe depuis plusieurs années. Avec l’album Something to Give Each Other et des chansons comme Rush, Sivan avait déjà placé la culture des clubs, le désir gai et les codes visuels queer au centre de son travail.

Avec She’s the Best, il semble élargir cette célébration en rendant hommage aux femmes qui l’inspirent et aux différentes manières d’incarner la féminité. La présence de Nicole Kidman, icône hollywoodienne depuis plus de trois décennies, ajoute évidemment une bonne dose de glamour à l’ensemble.

Et en réunissant une vedette de cinéma de cette envergure, des femmes trans, des drag queens et l’une des figures les plus visibles de la pop gaie actuelle dans un même univers, Troye Sivan signe un retour qui ne devrait certainement pas passer inaperçu.