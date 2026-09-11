Vendredi, 11 septembre 2026
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    Fierté de Québec 2026 : en photos !

    Marc Landreville
    par Marc Landreville
    Événements
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    Du 4 au 6 septembre, la Fierté de Québec a investi le quartier Saint-Jean-Baptiste et le centre-ville pour trois jours de célébrations placées sous le signe de la diversité, de la participation et de la solidarité. Pour sa 22e édition, l’événement a proposé une programmation aussi festive que rassembleuse, avec la place D’Youville comme principal point de rendez-vous.

    La fin de semaine a débuté avec une soirée d’ouverture suivie de prestations musicales et d’un Club d’Youville électro avec Sandy Duperval, Ian Jackman et TIZI.

    Sandy Duperval / Fierté de Québec 2026
    photo Andréa Robert Lezak
    Étienne Grandmont et Manon Massé
    photo Marc Landreville

    Samedi, la traditionnelle Journée communautaire a animé la rue Saint-Jean, avant de laisser place au Fier Gala, imaginé par Mona de Grenoble. Retenue pour des raisons de santé, Mona n’a toutefois pas pu être présente le soir même. Elle a passé les rênes de la soirée à Maxime Roberge, qui a assuré l’animation avec son énergie habituelle. Mitsou et Gabrielle Destroismaisons figuraient également parmi les invité·es de cette soirée festive présentée sur la scène TD.

    Fierté de Québec 2026 / Place d’Youville – photos Andréa Robert Lezak

    Sur la scène de la place D’Youville, la musique et les performances ont occupé une place centrale durant les trois soirées, avec notamment Annie Villeneuve, Barbada, Glamoustache, les spectacles Supernova et ICONique, en plus de plusieurs DJ et artistes de la scène locale.

    Fierté de Québec 2026 / spectacles – photo Andréa Robert Lezak

    Le dimanche, la Marche de solidarité a réuni la communauté et ses allié·es au cœur de Québec. Fidèle à l’esprit particulier de la Fierté de Québec, le rassemblement misait davantage sur la participation citoyenne que sur les grands défilés corporatifs. La journée s’est poursuivie avec un marché queer, des activités familiales, des rendez-vous communautaires et une importante programmation drag.

    Fierté de Québec 2026 / Marche de la solidarité – photo Andréa Robert Lezak

    Avec ses activités gratuites, ses rendez-vous communautaires et ses nombreux événements partenaires, l’édition 2026 aura une fois de plus démontré que la Fierté de Québec sait conjuguer revendication, rassemblement et plaisir, tout en conservant une dimension profondément locale et accessible.

    Fierté de Québec 2026 – photos Marc Landreville

    INFOS | La Fierté de Québec est organisée par l’Alliance Arc-en-ciel de Québec en collaboration avec le Carnaval de Québec.

    La 23e édition de la Fierté de Québec 2027 aura lieu lors de la fin de semaine de la fête du Travail, soit du 3 au 5 septembre 2027.

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