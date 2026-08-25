Fierté de Québec, trois soirs de grands spectacles à la place d’Youville

Du 4 au 6 septembre, la place d’Youville deviendra le cœur festif de la Fierté de Québec 2026. Pendant trois soirs, la scène accueillera gratuitement une programmation qui fera se côtoyer musique pop, électro, nostalgie Y2K, karaoké avec musiciens, chanson québécoise et, bien sûr, l’art drag sous plusieurs de ses formes.

La programmation misera autant sur des figures incontournables des communautés queer et de la scène drag, dont Mona de Grenoble, Rita Baga, Nicky Doll, Lady Boom Boom, Mami Watta et Sami Landry, notamment, que sur des artistes bien connus du grand public : Annie Villeneuve, Mitsou et Patsy Gallant. Une façon de faire de la place d’Youville un immense lieu de rassemblement à ciel ouvert au cœur du Vieux-Québec.

Vendredi : ouvrir les festivités et danser sous les étoiles

Les célébrations débuteront le vendredi 4 septembre, dès 18 h, avec la soirée d’ouverture officielle de la Fierté de Québec. Présenté par Rythme 102.9 et animé par Samuel Poirier Rousseau et Félix

Rondeau, ce premier rendez-vous donnera un aperçu des festivités du week-end et comprendra notamment une prestation d’Annie Villeneuve. À 19 h 30, changement d’ambiance : la place d’Youville se métamorphosera en immense piste de danse extérieure pour le Club d’Youville, qui réunira trois DJ aux univers distincts. Figure bien connue des nuits montréalaises, Ian Jackman proposera ses sonorités house et dance et son approche résolument inclusive de la fête. TIZI prendra également les commandes des platines avec son mélange groovy d’électro, de hip-hop, de disco et de pop. Habituée des grands rassemblements, elle s’est notamment produite au Beachclub et au New City Gas ainsi que dans des festivals comme ÎleSoniq et Piknic Électronik. Sandy Duperval complétera le trio de cette soirée électro qui se poursuivra jusqu’à 23 h. Une première nuit de Fierté pensée pour danser dehors, en plein centre-ville, et profiter de l’énergie collective du festival.

Nicky Doll Rita Baga Maxence Garneau Mona de Grenoble

Samedi : des années 2000 au Fier Gala de Mona

La soirée du samedi 5 septembre commencera dès 17 h avec un plongeon assumé dans la nostalgie des années 2000. DJ Kevin Olsen prendra possession de la scène TD pour un mix Y2K où se succéderont hymnes pop, classiques dance, R&B et ces fameux plaisirs coupables que presque tout le monde connaît encore par cœur. Actif depuis plus de 15 ans sur les scènes de Québec et de Montréal, Kevin Olsen s’est taillé une réputation grâce à ses mix rassembleurs et à sa capacité à passer d’une époque à l’autre. Cette fois, toutefois, les années 2000 seront à l’honneur : une bonne raison de ressortir lunettes teintées, looks métalliques, jeans taille basse et autres extravagances du début du

millénaire.

À 19 h 30, ce ne seront plus seulement les artistes qui auront droit aux projecteurs. Le Karaoké live!, animé par Maxence Garneau, invitera les festivalier·ères à monter sur la grande scène pour interpréter leur chanson devant la foule. Et il ne s’agira pas d’un karaoké ordinaire : les participant·es seront accompagné·es par des musiciens en direct. Voix aguerrie, star de douche ou interprète débordant simplement d’audace : tout le monde pourra tenter de vivre son petit moment de gloire à la Fierté. Puis, à 21 h, Mona de Grenoble reprendra les commandes du Fier Gala, présenté pour une deuxième année. L’humoriste et drag queen réunira autour d’elle plusieurs générations de vedettes de la chanson québécoise. Le spectacle accueillera notamment William Cloutier et Mia Tinayre, gagnante de Star Académie 2025.

Deux figures particulièrement emblématiques de la culture populaire québécoise seront également de la partie : Patsy Gallant, dont la carrière traverse plus d’un demi-siècle de musique et de culture queer, et Mitsou, qui viendra ajouter sa présence et son répertoire à ce grand rendez-vous festif. Entre musique, humour et extravagance, le Fier Gala cherchera ainsi à créer des rencontres parfois inattendues entre différentes générations d’artistes et de publics.

DJ Ian Jackman Annie Villeneuve

Dimanche : les kings et les queens prennent la scène

La dernière soirée de spectacles, le dimanche 6 septembre, sera entièrement consacrée aux arts de la drag, avec trois rendez-vous successifs qui permettront d’en découvrir différentes facettes. Dès 18 h, les drag kings prendront le pouvoir avec Glamoustache. Sous la direction de Rock Bière et RV Métal, le spectacle réunira également Will Charmer, Jay Show et Gem Nasty dans une proposition où masculinités performées, irrévérence, sensualité et humour se rencontreront. Glamoustache réservera également une place à la relève — et même aux parfaits débutants. Une cohorte de « kings d’un soir » aura l’occasion de vivre son baptême de scène devant le public de la Fierté. Une façon ludique de rappeler que le drag n’est pas seulement un spectacle que l’on regarde : il peut aussi devenir un espace d’exploration du genre et de découverte de soi.

À 19 h 30, place aux queens avec Supernova, grand rendez-vous mettant en vedette plusieurs artistes de la scène drag de Québec. Animé par Jojo Bones, le spectacle réunira Lady Boom Boom, révélée à un vaste public grâce à Canada’s Drag Race, ainsi qu’Océane Aqua-Black, Stivy Schatzi, Scarlett Paris Evans et Alice Wildflower. Glamour, humour, danse et performances seront au menu de cette vitrine consacrée à une scène locale qui s’est considérablement développée et diversifiée au fil des années.

Enfin, à 21 h, la 22e Fierté de Québec se terminera en grand avec ICONique, le spectacle de clôture qui réunira sur la scène TD des artistes du Québec, du Canada et de la francophonie internationale. Deux animatrices particulièrement rompues aux grandes scènes seront chargées de mener la soirée :

Rita Baga, l’une des figures les plus connues du drag québécois, et la Française Nicky Doll, révélée

internationalement par RuPaul’s Drag Race avant de devenir l’animatrice de Drag Race France. Elles seront entourées d’une distribution qui témoigne de l’extraordinaire diversité du drag contemporain.

Parmi les invité·es : Mami Watta, gagnante de Drag Race France All Stars, et l’irrésistible Sami Landry, figure phare de la scène drag acadienne.

Eboni La’Belle, Magnetica et Velma Jones viendront compléter cette grande distribution. ICONique aura donc pour mission de fermer la boucle avec une célébration où le drag sera présenté dans toute son amplitude : spectaculaire, drôle, glamour, irrévérencieux et capable de jouer avec les codes du genre plutôt que de s’y conformer.



Du Club d’Youville à ICONique, en passant par le karaoké live, le Fier Gala, Glamoustache et Supernova, la programmation 2026 semble d’ailleurs suivre un même fil conducteur : faire de la grande scène non seulement une vitrine pour les artistes, mais un véritable lieu de rassemblement pour les communautés et le public.

INFOS | Fierté de Québec du 4 au 6 septembre 2026

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