L’AGENDA QUEER de Fugues d’août 2026 : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
Lundi 24 août 2026
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
🥳 Piknic Electronik reçoit Workals, Jares et Anaïs Ley, Parc Jean-Drapeau
📚 Violet Hour Book Club lit The Song of Achilles, de Madeline Miller, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie
👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand
🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne
🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Public
🎥 Projection de Mile End Kicks, de Chandler Levack avec Barbie Ferreira, Cinéma Moderne
👑 Dimanche en délire avec M. Michel, Mia Love, Érica et Kelly Day, Bar Le Cocktail
👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Velma Jones et Celes, Cabaret Mado
Mardi 25 août 2026
💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado.
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
👠 Just Like Back In The Day: un cours de musicalité Vogue Fem avec Fiji 007, Black Gxrl Sesh
🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!
🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail
👑 Full Gisèle : Céline avec Gisèle Lullaby, Nana de Grèce, Bobépine et Crystal Starz, Cabaret Mado
Mercredi 26 août 2026
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
🎤 Karaoke, Club DD’s
🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne
👑 Dragauloise: une lecture publique des 12 travaux avec les artistes du Cabaret Mado, Cabaret Mado
Jeudi 27 août 2026
🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une projection de The Times of Harvey Milk, de Rob Epstein avec Harvey Fierstein et Anne Kronenberg, Cinéma du Parc
🥳 Jeudis Double D avec Augusta Wind, Club DD’s
Vendredi 28 août 2026
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
👑 One Last Romp in the Swamp avec Charli DeVille et Butterscotch Blondie, Bar Le Cocktail
👑 Vendredi c’est exquis avec Lady Boom Boom, Nomi Bodi, Démone LaStrange et EmmÖtional Damage, Bar Le Cocktail
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado
🥳 Nasty avec DJ Sarah Levi, Club DD’s
💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis auStock n Soda
🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-Fayb, Zom Zom Illegal, HRT et Bose Cormier, Marché des Possibles
🎭 Old Hollywood Burlesque avec Força, Sugar Vixen, Mina Minou, Miami Minx et Roxy Torpedo, The Wiggle Room
🎶 OFF Piknic reçoit Adriatique, Parc Jean-Drapeau
Samedi 29 août 2026
🏳️🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
🥳 Shrek Rave, Cabaret Berlin
👑 Samedi mon kiki avec Esirena, Démone LaStrange, Deborah Kadabra et Cismon Genderfck, Bar Le Cocktail
👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Eras Tour, Cabaret Mado
👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado
🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-Fayb, Zom Zom Illegal, HRT et Bose Cormier, Marché des Possibles
🥳 OFF Piknic reçoit Hernán Cattáneo, Parc Jean-Drapeau
🥳 Queer Cruising avec DJ Phil McArr, Club DD’s
Dimanche 30 août 2026
🏳️🌈 DÉFILÉ DE la Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/
🥳 Piknic Electronik reçoit Danny Tenaglia, Guillaume Michaud et surprise artists, Parc Jean-Drapeau
🥳 Petit Piknic reçoit Le Loop, Parc Jean-Drapeau
👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand
👑 Dimanche en délire avec Uma Gahd, Misty Waterfalls, La Bille Hatch et Esirena, Bar Le Cocktail
👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Marla Deer et Kiara, Cabaret Mado
Lundi 31 août 2026
😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion
🥳 Gay Trivia avec Adam Capriolo, Club DD’s
Mardi 1 septembre 2026
💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado
Mercredi 2 septembre 2026
Jeudi 3 septembre 2026
🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge
Vendredi 4 septembre 2026
🏳️🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/
Samedi 5 septembre 2026
🏳️🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/
Dimanche 6 septembre 2026
🏳️🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/
Lundi 7 septembre 2026
À venir
Mardi 8 septembre 2026
À venir
Mercredi 9 septembre 2026
À venir
Jeudi 10 septembre 2026
À venir
Vendredi 11 septembre 2026
À venir
Samedi 12 septembre 2026
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Dimanche 13 septembre 2026
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Lundi 14 septembre 2026
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Mardi 15 septembre 2026
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Mercredi 16 septembre 2026
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Jeudi 17 septembre 2026
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Vendredi 18 septembre 2026
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Samedi 19 septembre 2026
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Dimanche 20 septembre 2026
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Lundi 21 septembre 2026
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Mardi 22 septembre 2026
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Mercredi 23 septembre 2026
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Jeudi 24 septembre 2026
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Vendredi 25 septembre 2026
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Samedi 26 septembre 2026
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Dimanche 27 septembre 2026
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Lundi 28 septembre 2026
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Mardi 29 septembre 2026
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Mercredi 30 septembre 2026
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Jeudi 1 septembre 2026
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Les gouvernements fédéral et provincial ont ils annoncés des financements de leurs côtés?