Mardi, 25 août 2026
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    L’AGENDA QUEER de Fugues d’août 2026 : soirées, événements et expériences…

    L'équipe de rédaction
    Par L'équipe de rédaction
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    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

    Lundi 24 août 2026

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    🥳 Piknic Electronik reçoit WorkalsJares et Anaïs Ley, Parc Jean-Drapeau


    📚 Violet Hour Book Club lit The Song of Achilles, de Madeline Miller, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie


    👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Public


    🎥 Projection de Mile End Kicks, de Chandler Levack avec Barbie Ferreira, Cinéma Moderne


    👑 Dimanche en délire avec M. MichelMia LoveÉrica et Kelly Day, Bar Le Cocktail


    👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy TrashVelma Jones et Celes, Cabaret Mado

    Mardi 25 août 2026

    💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado.

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    👠 Just Like Back In The Day: un cours de musicalité Vogue Fem avec Fiji 007, Black Gxrl Sesh


    🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!


    🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail


    👑 Full Gisèle : Céline avec Gisèle LullabyNana de GrèceBobépine et Crystal Starz, Cabaret Mado

    Mercredi 26 août 2026

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/


    🎤 Karaoke, Club DD’s


    🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne


    👑 Dragauloise: une lecture publique des 12 travaux avec les artistes du Cabaret Mado, Cabaret Mado

    Jeudi 27 août 2026

    🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une projection de The Times of Harvey Milk, de Rob Epstein avec Harvey Fierstein et Anne Kronenberg, Cinéma du Parc


    🥳 Jeudis Double D avec Augusta Wind, Club DD’s

    Vendredi 28 août 2026

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    👑 One Last Romp in the Swamp avec Charli DeVille et Butterscotch Blondie, Bar Le Cocktail


    👑 Vendredi c’est exquis avec Lady Boom BoomNomi BodiDémone LaStrange et EmmÖtional Damage, Bar Le Cocktail


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteGisèle LullabySasha BagaMarla Deer et Nana, Cabaret Mado

    🥳 Nasty avec DJ Sarah Levi, Club DD’s


    💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis auStock n Soda

    🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-FaybZom Zom IllegalHRT et Bose Cormier, Marché des Possibles


    🎭 Old Hollywood Burlesque avec ForçaSugar VixenMina MinouMiami Minx et Roxy Torpedo, The Wiggle Room


    🎶 OFF Piknic reçoit Adriatique, Parc Jean-Drapeau

    Samedi 29 août 2026

    🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    🥳 Shrek Rave, Cabaret Berlin


    👑 Samedi mon kiki avec EsirenaDémone LaStrangeDeborah Kadabra et Cismon Genderfck, Bar Le Cocktail


    👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Eras Tour, Cabaret Mado


    👑 Mado reçoit avec Mado LamotteGisèle LullabySasha BagaMarla Deer et Nana, Cabaret Mado

    🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-FaybZom Zom IllegalHRT et Bose Cormier, Marché des Possibles 


    🥳 OFF Piknic reçoit Hernán Cattáneo, Parc Jean-Drapeau


    🥳 Queer Cruising avec DJ Phil McArr, Club DD’s

    Dimanche 30 août 2026

    🏳️‍🌈 DÉFILÉ DE la Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

    🥳 Piknic Electronik reçoit Danny TenagliaGuillaume Michaud et surprise artists, Parc Jean-Drapeau


    🥳 Petit Piknic reçoit Le Loop, Parc Jean-Drapeau


    👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand


    👑 Dimanche en délire avec Uma GahdMisty WaterfallsLa Bille Hatch et Esirena, Bar Le Cocktail


    👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy TrashMarla Deer et Kiara, Cabaret Mado

    Lundi 31 août 2026

    😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion

    🥳 Gay Trivia avec Adam Capriolo, Club DD’s

    Mardi 1 septembre 2026

    💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

    Mercredi 2 septembre 2026

    Jeudi 3 septembre 2026

    🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

    Vendredi 4 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Samedi 5 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Dimanche 6 septembre 2026

    🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/

    Lundi 7 septembre 2026

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