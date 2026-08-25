Fierté de Québec, 10 suggestions

Entre la marche de solidarité, les spectacles de drag, l’humour queer, les activités communautaires et familiales et les rendez-vous festifs, voici dix événements à mettre à votre agenda — outre les deux gros shows de drags qui sont sans aucun doute déjà à votre agenda… — pour profiter pleinement des célébrations de la Fierté de Québec revient avec une programmation qui mise autant sur la célébration que sur la participation, la découverte et les revendications dans la Vieille Capitale.

1 La marche de solidarité

« La marche, c’est l’essence de la Fierté de Québec », résume Hubert Pelletier-Picard,

président du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Ici, pas de chars allégoriques ni de délégations politiques ou corporatives : la marche prend plutôt la forme d’un rassemblement joyeux et revendicateur réunissant des festivalier·ère·s de tous âges et de tous genres. Le dimanche à 13 h, juste après l’heure du conte de Barbada, regardez la place D’Youville se remplir de personnes et de drapeaux, puis joignez-vous au groupe qui parcourra les rues du Vieux-Québec jusqu’à l’Assemblée nationale. La marche sera suivie d’une prise de parole citoyenne, un micro ouvert à toutes et tous sur la place publique, dans un esprit à la fois engagé et émouvant.

2 Karaoké Live avec Maxence Garneau

La Fierté de Québec se distingue par son caractère participatif, et le nouveau Karaoké Live transpose cet esprit directement sur scène. Le samedi soir, réalisez votre rêve de chanter devant public sur la place D’Youville, accompagné·e d’un groupe de musiciens et avec Maxence Garneau à l’animation. L’activité est gratuite, autant pour les participant·e·s que pour le public, mais mieux vaut arriver tôt si vous souhaitez inscrire votre nom sur la liste des chansons.

3 Gala Glamoustache

Le dimanche dès 18 h, la place D’Youville accueillera le premier gala « 100 % kings » de l’histoire du festival. Animé par les incontournables Roch Bière et RV Métal, le spectacle réunira notamment Will Charmer, Jay Show et Gem Nasty, ainsi que plusieurs « kings d’un soir » qui vivront leur première expérience sur scène. Une occasion de découvrir une facette encore trop méconnue de l’art drag, faite de créativité, d’humour et d’autodérision. « Je sais que [les passionné·e·s de drag] seront là et qu’elles seront vraiment contentes, mais j’aimerais que les autres qui sont moins habitués à cette forme d’art-là viennent, qu’ils trippent avec nous autres et découvrent l’art king grâce à ça », lance RV Métal. Les galas Supernova et ICONique suivront, avec des queens de Québec et de France. Le tout est gratuit.

4 Les drag brunchs

Le drag brunch est devenu une tradition de la Fierté de Québec. Au Drague Cabaret Club, deux services sont proposés, à 9 h 30 et à 12 h 30, avec des queens locales à l’animation. Mieux vaut réserver rapidement! Nouveauté cette année, la mythique boîte à chansons Les Yeux Bleus propose également son propre brunch, le dimanche à 13 h. Les billets pour les trois rendez-vous sont offerts par l’entremise du site de la Fierté.

5 Activité d’affirmation de genre

Vous vous posez des questions sur votre identité de genre, la transition ou différentes façons d’exprimer votre genre? Cette activité gratuite et participative au Palais Montcalm propose un espace sans jugement où trouver des réponses et explorer différentes possibilités. Une friperie et une table de prothèses seront accessibles, en plus de conseils en coiffure et en maquillage. Que vous soyez en questionnement, en transition ou simplement curieux·se, peu importe votre âge, votre identité ou votre parcours, l’espace se veut accueillant pour tout le monde. Un salon de tatouage éphémère sera également installé à l’hôtel Marriott pour les adeptes de modification corporelle.

6 Marché Queer

Après la journée communautaire du samedi sur la rue Saint-Jean piétonnisée, le dimanche fera place au Marché Queer. Artisan·e·s et créateur·rice·s de la communauté locale y présenteront leurs créations : zines, bijoux, vêtements, céramiques et bien plus encore. Toute la rue s’animera pour l’occasion, avec des chorales et des amuseurs publics sur Saint-Jean ainsi que des activités familiales sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste et au Passage Olympia.

7 Tout un Cirque!

Le samedi dès 23 h, rendez-vous au Bar St-Matthew’s, l’un des bars gais les mieux établis de la Vieille Capitale, pour un spectacle de drag à saveur circassienne. Mary Kay, Kelly Day, Polly Pocket, Megan Cartier, Lady Dramatik et plusieurs autres artistes seront de la fête. Le spectacle est gratuit, alors mieux vaut arriver tôt pour éviter la file!

8 Soirées de comédie queer

Ouvert l’été dernier dans une ancienne boulangerie au cœur du quartier gai de la capitale, le St-Jean Comédie Club se joint aux festivités avec plusieurs rendez-vous humoristiques. Le Show Queer, présenté deux fois le 4 septembre, réunira notamment Marla Deer, Tranna Wintour, Sami Landri et Charlie Morin, tandis que la Soirée Comédie Club — édition Fierté sera proposée à deux reprises le 5 septembre. « Ces soirées-là vont offrir quelque chose d’un peu plus speakeasy, artistique, porté sur l’humour, qui sera très intéressant, je pense », souligne Hubert Pelletier-Picard. Les billets sont offerts sur Le Point de vente du Comédie Club.

9 T-Dance aux Yeux Bleus

La mythique boîte à chansons Les Yeux Bleus accueillera les festivalier·ère·s pour un T-Dance le dimanche après-midi. On y promet « un après-midi festif porté par un DJ set, des performances drag et une énergie haute en couleur ». L’activité est gratuite : il ne reste qu’à apporter vos paillettes!

10 Et pour les familles : l’heure du conte de Barbada

Avant la marche de solidarité du dimanche, Barbada, ancienne prof de musique au primaire devenue incontournable de la scène drag québécoise, animera une heure du conte au Palais Montcalm. Elle y proposera aux enfants des histoires qui abordent l’inclusion et l’acceptation de soi, racontées avec toute la flamboyance qu’on lui connaît. « Ils vont voir ces histoires-là de façon racontée, de façon flamboyante avec une drag queen, avec des costumes et tout ça, de la couleur, des paillettes… et ils vont avoir surtout beaucoup de plaisir, ça, c’est sûr! »

INFOS | Fierté de Québec du 4 au 6 septembre 2026

https://fiertedequebec.ca