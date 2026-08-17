KWATRIHO’TAT! – Écoutons, nous tous! : un rendez-vous musical autochtone rassembleur au Palais Montcalm

Du 24 au 27 septembre prochain, le Palais Montcalm – Maison de la musique présentera KWATRIHO’TAT! – « Écoutons, nous tous! », un tout nouvel événement consacré à la richesse, à la diversité et à la vitalité des musiques autochtones. Pendant quatre jours, une programmation réunissant des artistes issus de différentes nations et territoires du Canada prendra vie dans les trois salles de diffusion du Palais Montcalm – Chez Madame Belley, la salle D’Youville et la salle Raoul-Jobin – à travers des concerts gratuits et payants.

Animé par une volonté de favoriser les rencontres, le dialogue et le partage, ce rendez-vous musical mettra en lumière des voix uniques qui puisent à la fois dans leurs traditions et dans les musiques contemporaines. Réalisé en collaboration avec le Conseil des arts du Canada, Tourisme Autochtone Québec, Tourisme Wendake et le Festival KWE! À la rencontre des peuples autochtones, l’événement invite le public à découvrir des univers artistiques aussi variés que captivants.

Une programmation qui fait rayonner les voix autochtones

Le coup d’envoi sera donné le 24 septembre à 17 h, avec Sandrine Masse, artiste wendat et québécoise qui fusionne folk, rock alternatif et rythmes traditionnels. Ses chansons en français, ponctuées de wendat, proposent un regard sensible sur son identité et son parcours. (Chez Madame Belley – Gratuit)

Sandrine Masse

En soirée, à 20 h, l’artiste innu Shauit fera vibrer la salle D’Youville avec son mélange énergique de folk, de roots et de reggae. Fort de plus de 400 spectacles présentés dans sept pays, il sera accompagné d’un invité de marque, Yves Lambert (La Bottine souriante, Bébert Orchestra), pour une célébration musicale de la diversité et de la réconciliation. (Salle D’Youville – Concert payant)

Shauit Mimi O’Bonsawin

Le 25 septembre à 17 h, le public pourra découvrir Mimi O’Bonsawin, autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne et W8banaki (abénaquise), membre de la Première Nation d’Odanak. Influencée par ses racines autochtones et la pop acoustique, elle propose une musique empreinte de sensibilité, de rythmes organiques et d’une profonde connexion avec la nature. (Chez Madame Belley – Gratuit)

La soirée se poursuivra à 20 h avec le Beatrice Deer Band, dirigé par l’autrice-compositrice-interprète inuite Beatrice Deer. Entre rock moderne, folk et chant de gorge inuit, le groupe offre une performance puissante où se rencontrent guitares énergiques, atmosphères envoûtantes et voix d’une grande intensité émotionnelle. (Salle D’Youville – Concert payant)

Beatrice Deer Eadsé

Le 26 septembre à 17 h, l’artiste wendat Eadsé, dont le nom signifie « ma bonne amie » en wendat, présentera son univers pop aux influences soul et R&B. Nommée Révélation Radio-Canada 2025-2026, elle viendra interpréter les pièces de son album Healer, véritable parcours musical vers le mieux-être. (Chez Madame Belley – Gratuit)

À 20 h, la salle Raoul-Jobin accueillera un programme double exclusif réunissant Shawnee Kish et Crystal Shawanda. Blues, country alternatif et soul seront au rendez-vous grâce à ces deux artistes des Premières Nations, dont les voix puissantes et le talent ont été salués tant par la critique que par l’industrie musicale. (Salle Raoul-Jobin – Concert payant)

Shawnee Crystal Shawanda

Enfin, le 27 septembre à 14 h, dans le cadre des Journées de la culture, la soprano innue Elisabeth St-Gelais, accompagnée de la pianiste Louise Pelletier, présentera Les amours et la vie d’une femme, un récital mettant notamment à l’honneur Frauenliebe und Leben de Robert Schumann, auquel s’ajouteront des œuvres interprétées en langues autochtones. (Salle Raoul-Jobin – Gratuit)

Elisabeth St-Gelais

Découvrir aussi les savoir-faire autochtones

En parallèle des spectacles, le public est invité à rencontrer des artistes et artisans autochtones qui partageront leurs savoir-faire, tant traditionnels que contemporains. Une sélection de créations originales sera également offerte à la vente le 26 septembre, de 13 h à 17 h 30, dans la Galerie Lobe.



INFOS | Kwatriho’tat! – « Écoutons, nous tous!­ » du 24 au 27 septembre 2026 au Palais Montcalm – Maison de la musique. La programmation complète ainsi que les billets pour les spectacles payants sont disponibles au https://www.palaismontcalm.ca/