Fierté de Québec, miser sur la participation et l’authenticité

Un peu après midi, la veille de la fête du Travail 2025, au centre-ville de Québec. Des groupes de marcheur·euse·s arrivent peu à peu en attendant le coup d’envoi de la Marche de solidarité de la Fierté. Ici, pas de chars allégoriques, de délégations corporatives ou partisanes ni d’équipes sportives : juste du monde. Des couples gais d’un certain âge arborant des ailes de papillon, des groupes d’ados brandissant des drapeaux de toutes les couleurs — y compris le drapeau palestinien —, des mères et des grands-mères avec des poussettes et des affiches « Câlins gratuits ».

Le maire Bruno Marchand et quelques conseiller·ère·s se fondent dans la foule, parmi les touristes et… Bonhomme Carnaval?

Depuis 2025, la Fierté de Québec s’associe au Carnaval de Québec, le plus important rendez-vous touristique hivernal de la Vieille Capitale. L’équipe du Carnaval prend en charge la production, la programmation et la commercialisation du festival, tandis qu’une firme externe s’occupe des communications. L’Alliance Arc-en-Ciel, l’organisme communautaire qui assumait l’ensemble de l’événement jusqu’en 2024, peut ainsi se concentrer sur les journées communautaires, la marche, l’éducation populaire et la défense des droits tout au long de l’année.

Fugues n’a pas réussi à joindre un·e représentant·e du Carnaval de Québec avant d’aller sous presse. Lors du dévoilement du partenariat, Sara Gagné Sonnariba, directrice générale de l’Alliance Arc-en-Ciel, soulignait toutefois les avantages de cette nouvelle formule : « Leur savoir-faire, reconnu bien au-delà de nos frontières, nous permet de porter une programmation cohérente, inclusive et ambitieuse, tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources et une coordination exemplaire avec nos différents partenaires. »

Le partenariat avec le Carnaval, tout comme le changement de nom — l’ancienne Fête Arc-en-Ciel est devenue Fierté de Québec en 2024 —, témoigne d’une professionnalisation grandissante de l’événement, sans pour autant lui faire perdre son caractère à échelle humaine. Festivalier et bénévole de longue date, Hubert Pelletier-Picard est devenu président du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-Ciel en mars dernier.

« La Fierté de Québec, je dirais que c’est un peu à l’image de la ville de Québec : une ville à échelle humaine, la plus petite des grandes villes. Il y a quelque chose de familial, de collectif, de rassembleur associé à ça. C’est ce que j’aime aussi, le fait que c’est à l’image de notre ville. » « Dans les dernières années, on a eu une belle croissance », reconnaît celui qui, dans la jeune trentaine, se décrit lui-même comme un « bébé président ». À ses yeux, loin de « corporatiser » la Fierté, le partenariat avec le Carnaval lui permet de grandir tout en préservant son esprit communautaire.

Cette volonté se traduit notamment par l’importance accordée aux activités « par et pour » les festivalier·ère·s. Le Marché Queer donne une vitrine aux artisan·e·s et créateur·rice·s de la communauté; l’activité d’affirmation de genre propose une friperie et des conseils de maquillage; et le tout nouveau Karaoké Live permettra au public de monter sur la grande scène. Mais ce sont surtout la Marche de solidarité et la prise de parole citoyenne qui la suit qui incarnent cette volonté de placer la communauté au premier plan.

Pour Hubert Pelletier-Picard, un festival de la taille de celui de Québec ne peut pas se permettre de voir ses messages essentiels noyés sous un déluge de logos. « Si on se mettait à [accueillir] les mouvements politiques qui viennent afficher leur couleur, des entreprises qui viennent faire de la promotion de leurs produits, j’ai l’impression que ça pourrait prendre beaucoup de place. Et ce qu’on veut, nous, c’est vraiment donner la place aux membres de notre communauté. »

Pour plusieurs festivalier·ère·s et artistes, la marche demeure d’ailleurs le cœur de l’événement. « Après mon heure du conte, je “pacte” mes petits et je m’en vais marcher, c’est sûr et certain », lance Barbada, elle-même originaire de Québec et qui anime depuis plusieurs années une heure du conte au Palais Montcalm. « Je pense que ça va être le moment fort de la Fierté. ».

INFOS | Fierté de Québec du 4 au 6 septembre 2026

https://fiertedequebec.ca