Un sondage et un débat pour l’Association citoyenne du Village

À chaque élection, divers groupes du quartier organisent des débats avec les candidates et candidats des partis politiques. Pour l’élection provinciale du 5 octobre prochain, l’Association citoyenne du Village de Montréal (ACVMtl) proposera son propre débat avec les personnes qui se présentent dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, circonscription qui comprend le Village et ses environs. Le débat aura lieu le 9 septembre, soit presque un mois avant le scrutin.

Le 7 août dernier, l’ACVMtl a également lancé un sondage afin d’en avoir les résultats en main pour le débat et d’y soulever les enjeux qui préoccupent la population. Rappelons que le territoire couvert par l’ACVMtl, tel que défini dans ses Règlements généraux, est délimité au nord par le côté sud de la rue Sherbrooke; au sud par le côté nord du boulevard Viger, puis de la rue Notre-Dame Est; à l’ouest par le côté est de la rue Berri; et à l’est par le côté ouest de la rue De Lorimier. Il comprend également les blocs entre le boulevard De Maisonneuve Est, la rue Fullum et la rue Notre-Dame. (Voir la carte sur le site Web de l’ACVMtl.)

Un important débat

Une importante participation est attendue le mercredi 9 septembre, de 18 h à 20 h, au Théâtre

La Comédie de Montréal, qui compte une centaine de places. Les portes ouvriront dès 17 h 30. Au moment de mettre sous presse, trois candidates et candidats avaient confirmé leur présence : Roxanne Milot de Québec solidaire (QS), Philippe Schnobb du Parti québécois (PQ) et Christine McIntyre du Parti libéral du Québec (PLQ). Le candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait décliné l’invitation et le Parti conservateur du Québec (PCQ) n’avait toujours pas

de candidate ou de candidat dans Sainte-Marie–Saint-Jacques. L’ancien journaliste de TVA

Nouvelles Richard Olivier animera le débat.

« Les grands enjeux vécus par les citoyennes et citoyens du quartier relèvent de la compétence de Québec », souligne André Gagnon, président du comité de coordination de l’ACVMtl. Criminalité, itinérance et consommation de drogues figurent en effet parmi les enjeux qui préoccupent le quartier et qui relèvent des pouvoirs du gouvernement du Québec. Parmi leurs engagements, le PQ propose de réduire l’itinérance de 50 % en quatre ans, tandis que QS avance la construction de 50 000 logements. « Chez QS, il y a aussi la volonté de nommer un super ministre de l’Itinérance, donc nous verrons bien durant le débat ce que tout le monde proposera comme solutions », commente Christelle Perrine, responsable des communications avec les élu.e.s.

Un sondage sur les préoccupations

Un nouveau sondage est en ligne jusqu’au 1er septembre 2026 inclusivement. Un délai qui peut sembler court. La raison est simple : l’association souhaite avoir les résultats en main lorsqu’elle interpellera les participantes et participants au débat. Ce « sondage omnibus 2026 » cherche notamment à connaître l’opinion de la population sur plusieurs enjeux qui préoccupent le quartier : la consommation de drogues, la criminalité, l’itinérance et les problèmes de santé mentale dans l’espace public. D’autres sujets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de vie y sont aussi abordés, comme la circulation, les travaux prévus sur la rue Sainte-Catherine Est et le bruit. La réfection de cette artère importante ne préoccupe d’ailleurs pas seulement les commerçants. Les travaux risquent aussi de compliquer les déplacements des automobilistes et, surtout, le quotidien des personnes qui vivent dans le secteur ou qui le fréquentent.

On peut déjà en avoir un aperçu avec les travaux qui se poursuivent sur un tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest. Le sondage est ouvert à tout le monde : résidentes et résidents du Village, commerçants, personnes qui y travaillent, touristes, mais aussi gens provenant d’autres quartiers de Montréal ou de la région.

Selon les responsables de l’association citoyenne, la proximité de plusieurs services de consommation supervisée contribuerait à certaines des difficultés vécues dans le quartier. Ils soulignent que trois organismes offrant de tels services se trouvent dans le Village ou à proximité : Spectre de rue, sur Ontario Est; Cactus, à l’angle de Sainte-Catherine et Sanguinet; et Dopamine, sur Ontario Est, dans Hochelaga-Maisonneuve. L’unité mobile de L’Anonyme effectue également des arrêts réguliers dans le quartier. « Lorsque je suis arrivée de Paris, il y a 13 ans, ce quartier était un des plus sécuritaires de Montréal. Treize ans plus tard, ce quartier est l’un des moins sécuritaires maintenant et j’ai peur pour mes trois enfants maintenant.

C’est très malheureux », explique Christelle Perrine, qui habite près du site de consommation supervisée de Spectre de rue et qui est membre de l’association des résidentes et résidents de la rue Ontario.

Une annonce bienvenue

Durant la semaine de Fierté Montréal, le 6 août, la mairesse Soraya Martinez Ferrada, accompagnée de Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l’itinérance et conseiller du district de Saint-Jacques, annonçait le retour de la canopée du défunt Claude Cormier après les travaux qui se poursuivront jusqu’en 2030.

« Nous sommes très contents du retour des boules multicolores au-dessus de la rue Sainte-Catherine. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c’est beau, ça attire les gens et les touristes. On attendait ça. Ça prouve que l’administration municipale écoute les citoyens ici », dit Daniel Matte, attaché de presse de l’association, qui repose sur le travail bénévole de ses membres. Pour l’organisme, le retour des « 18 nuances de gai », l’œuvre de Claude Cormier, redonnera au quartier une identité reconnue mondialement et susceptible d’attirer des milliers de touristes. L’association espère que cette installation profitera à l’ensemble du Village, autant aux commerçants et aux résidents qu’aux visiteurs.

INFOS | https://www.acvmtl.ca/fr

SONDAGE | Répondez au questionnaire en ligne jusqu’au 1er septembre https://2026.acvmtl.ca