Les Log Cabin Republicans abandonnent le «T» : quand la proximité du pouvoir ne profite pas à toute la communauté

La plus importante organisation de personnes gaies et lesbiennes conservatrices aux États-Unis vient de tracer une nouvelle frontière à l’intérieur même des communautés LGBTQ+. Les Log Cabin Republicans ont annoncé qu’ils cesseraient de défendre les enjeux trans à l’échelle nationale pour se définir désormais comme une organisation « LGB ». Une décision particulièrement significative venant d’un groupe qui n’a jamais été aussi proche du pouvoir républicain et de l’entourage de Donald Trump.

Pour comprendre la portée de cette décision, encore faut-il savoir qui sont les Log Cabin Republicans (LCR). Peu connus au Québec, ils représentent depuis près d’un demi-siècle les personnes gaies et lesbiennes — et, jusqu’à maintenant, plus largement LGBTQ+ — qui militent à l’intérieur du Parti républicain américain.

Le mouvement trouve ses origines en Californie à la fin des années 1970, notamment dans la lutte contre la Briggs Initiative, une proposition qui aurait permis d’interdire aux personnes gaies et lesbiennes de travailler dans les écoles publiques. Des républicains homosexuels participent alors à la mobilisation contre cette initiative et contribuent à convaincre l’ancien gouverneur Ronald Reagan de s’y opposer publiquement. La proposition est finalement rejetée par les électeurs californiens en 1978.

Depuis, les Log Cabin Republicans tentent de concilier deux appartenances parfois difficiles à réconcilier : être LGBTQ+ et défendre un parti dont une importante composante sociale et religieuse conservatrice s’est longtemps opposée aux principales avancées des droits LGBTQ+.

Le nom « Log Cabin » constitue d’ailleurs une référence à Abraham Lincoln et aux origines du Parti républicain.

De l’opposition interne à l’alliance avec Trump

Pendant longtemps, les Log Cabin Republicans ont tenté d’influencer leur parti de l’intérieur, quitte à s’opposer ouvertement à certaines de ses orientations. En 2016, ils avaient ainsi refusé d’appuyer Donald Trump à la présidence, invoquant d’importantes inquiétudes quant à ses politiques et à leurs conséquences pour les personnes LGBTQ+.

Trois ans plus tard, changement de cap spectaculaire : l’organisation appuie Trump pour sa réélection en 2020. Cette décision provoque même des démissions au sein de sa direction.

En 2024, plus aucune hésitation. Les Log Cabin Republicans appuient de nouveau Donald Trump, cette fois plusieurs mois avant l’élection. Ils endossent également 90 candidat·es républicain·es au Congrès dans 34 États, un record pour l’organisation, et déploient du personnel dans huit États clés pour participer à la mobilisation électorale républicaine. Ils collaborent directement avec la campagne Trump et le Parti républicain dans le cadre de la coalition Trump UNITY. Le rapprochement est donc considérable.

Un événement de financement des Log Cabin Republicans est même organisé à Mar-a-Lago en 2024 avec Melania Trump. Parmi les personnalités gravitant autour du groupe figure également Richard Grenell, ouvertement gai, ancien ambassadeur de Trump en Allemagne et ancien directeur intérimaire du renseignement national, devenu depuis l’un des proches du président.

Autrement dit, les Log Cabin Republicans ne parlent plus simplement depuis les marges du Parti républicain. Ils ont accès à son pouvoir. La question devient alors : qu’ont-ils choisi de faire de cet accès?

Le «T» devient indésirable

Le 20 août, le président des Log Cabin Republicans, Ross Hemminger, a annoncé dans une tribune publiée par le média conservateur Townhall que le conseil d’administration avait décidé de recentrer la mission nationale de l’organisation sur « l’orientation sexuelle et les valeurs conservatrices ».

En clair : les Log Cabin Republicans se définissent désormais comme une organisation LGB, et non plus LGBT. La décision renverse celle prise en 2015, lorsque l’organisation avait officiellement ajouté les personnes trans à sa mission.

Pour Hemminger, le mouvement trans aurait depuis pris une direction incompatible avec les valeurs de son organisation. Il l’accuse notamment de concentrer ses efforts sur les mineur·es, les écoles, la participation des personnes trans aux compétitions sportives et les soins d’affirmation de genre.

Ce portrait reprend largement les arguments devenus centraux dans le discours républicain sur les personnes trans. Certaines affirmations formulées par Hemminger — notamment concernant les soins prodigués aux mineur·es ou l’absence de consentement parental — constituent des caractérisations politiques contestées et ne sauraient être présentées comme des faits établis.

Mais le président des LCR va plus loin. Selon lui, les revendications trans seraient en partie responsables d’une diminution du soutien populaire envers les personnes gaies et lesbiennes et même envers le mariage entre personnes de même sexe. La stratégie devient alors limpide : dissocier politiquement les personnes LGB des personnes trans afin de préserver les acquis des premières.

« Nous sommes une organisation LGB »

Après des discussions avec ses membres, explique Hemminger, le conseil d’administration a donc choisi de concentrer son action sur les enjeux liés à l’orientation sexuelle et aux valeurs conservatrices. « Nous sommes une organisation de défense LGB », affirme-t-il désormais. Les personnes trans conservatrices ne seront pas expulsées. Les LCR précisent que l’adhésion demeure ouverte à tous les conservateurs. Elles pourront donc rester membres. Mais leur défense ne fera plus partie de la mission nationale de l’organisation. La nuance est considérable.

Les Log Cabin Republicans affirment vouloir concentrer leurs efforts sur le mariage, l’adoption, le service militaire, la non-discrimination et la liberté religieuse. Ils présentent cette décision comme un simple « retour aux sources ». Elle marque pourtant une rupture fondamentale avec l’idée d’une solidarité politique LGBTQ+.

Près du pouvoir, mais à quel prix?

La situation est d’autant plus frappante que les Log Cabin Republicans disposent aujourd’hui d’une proximité avec le pouvoir dont des générations de militants gais républicains auraient probablement rêvé.

Ils peuvent d’ailleurs revendiquer au moins une victoire symbolique importante : en 2024, le Parti républicain a retiré de sa plateforme l’opposition explicite au mariage entre personnes de même sexe qui figurait dans les programmes précédents. Les LCR ont présenté ce changement comme la preuve de l’efficacité de leur stratégie d’influence interne.

Mais cette avancée doit être replacée dans un contexte beaucoup moins favorable à l’ensemble des communautés LGBTQ+.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a fait de la remise en question des droits trans l’un des axes importants de son gouvernement. Son administration a notamment cherché à exclure les personnes trans des forces armées et à restreindre l’accès aux soins d’affirmation de genre pour les mineur·es. Plusieurs initiatives fédérales liées aux réalités LGBTQ+ ont également été supprimées ou réduites.

Pendant ce temps, les Log Cabin Republicans continuent de présenter leur proximité avec Trump comme une réussite.

Il existe donc un paradoxe difficile à ignorer. Jamais les conservateurs gais américains n’ont semblé disposer d’un accès aussi direct aux plus hauts niveaux du pouvoir républicain. Pourtant, cet accès ne semble pas se traduire par une défense plus vigoureuse de l’ensemble des personnes LGBTQ+.

Au contraire, au moment où les personnes trans deviennent la cible privilégiée d’une partie de la droite américaine, les LCR choisissent de retirer précisément ces personnes de leur mandat de défense.

Une stratégie qui rappelle une vieille division

Cette décision dépasse donc largement la modification d’un acronyme.

Elle pose une question ancienne dans l’histoire des mouvements LGBTQ+ : peut-on protéger les droits d’une partie de la communauté en prenant ses distances avec une autre partie devenue politiquement impopulaire?

Pour les Log Cabin Republicans, la réponse semble désormais être oui.

Leur raisonnement repose sur l’idée que les droits des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles seraient aujourd’hui suffisamment établis — et suffisamment distincts des questions d’identité de genre — pour être défendus séparément.

Cette stratégie comporte toutefois un risque évident.

Les droits LGBTQ+ n’ont jamais progressé de façon parfaitement linéaire, et les acquis que l’on croyait définitivement établis peuvent redevenir des objets de mobilisation politique.

Hemminger reconnaît lui-même que le soutien au mariage entre personnes de même sexe s’érode dans certaines portions de l’électorat américain. Il utilise cette évolution pour justifier l’abandon des enjeux trans.

On pourrait pourtant en tirer la conclusion inverse : si même les droits des personnes gaies et lesbiennes peuvent redevenir fragiles, est-ce vraiment le moment de réduire les solidarités?

Le conservatisme avant la solidarité?

Les Log Cabin Republicans demeurent une organisation singulière dans le paysage LGBTQ+ américain.

Ils défendent le mariage homosexuel et l’adoption par les couples de même sexe, tout en adhérant largement au programme d’un Parti républicain profondément conservateur sur l’immigration, l’éducation, les questions de diversité et les enjeux liés au genre. En 2024, ils ont choisi de mobiliser activement leurs ressources pour faire élire Donald Trump et des dizaines de candidat·es républicain·es.

Il serait donc réducteur de les considérer simplement comme une organisation LGBTQ+ tentant courageusement de changer le Parti républicain de l’intérieur.

Ils sont également des militants républicains à part entière, qui partagent une grande partie des valeurs et des objectifs politiques de ce parti.

Et leur dernière décision montre clairement où ils placent aujourd’hui la frontière. Les personnes trans peuvent encore entrer dans la « cabane » (le log cabinet), mais les Log Cabin Republicans ne promettent plus de se militer et de se battre pour les droits trans.

Pour une organisation née il y a près de 50 ans afin d’empêcher qu’une catégorie de personnes homosexuelles soit exclue des écoles publiques simplement parce qu’elle était devenue une cible politique, le retournement historique est pour le moins saisissant.