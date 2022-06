Mtl en Arts 2022 : sous le signe de la diversité et de la participation

Le Festival Mtl en Arts présentera sa 23e édition du 29 juin au 3 juillet dans le Village. La pandémie n’a pas eu raison du souhait des organisateurs-trices de donner une place aux artistes, des plus connu.e.s au moins connu.e.s. Et bien sûr, en cherchant et trouvant des activités qui amènent le public à participer. Quant à la diversité, le Festival Mtl en Arts n’a plus rien à prouver, en étant un festival ouvert à tous et à toutes quelque soit leur place dans l’acronyme LGBTQ+, quelque soit leur origine culturelle et bien sûr à leurs allié.e.s.



Cette année, Montréal en Arts a préféré se concentrer entre la rue Alexandre-de-Sève et la rue Papineau, plutôt que de s’étendre dans tout le Village afin de donner un caractère plus rassembleur. « Avec toutes les terrasses ouvertes, les participant.e.s pouvaient se retrouver isolé.e.s », explique le directeur général de l’événement, Stéphane Mabilais. « Il sera plus facile d’échanger et […] le public ne [sera pas] dans l’obligation de parcourir toute la rue pour rencontrer les artistes présent.e.s. »



Plus d’une centaine d’artistes ont accepté l’invitation de participer à cette grande manifestation culturelle, une possibilité pour elles et eux de rendre visible leur travail, mais aussi de rencontrer des amateurs et des amatrices d’art. Et il y en aura pour tous les âges, car même les enfants n’ont pas été oubliés. « Pour nous, il est important que les gens participent le plus, qu’ils ne soient pas que de simples spectateurs, qu’ils aient la possibilité de vivre des expériences qu’ils n’auront pas l’occasion de vivre souvent ailleurs », insiste Stéphane Mabilais. « Et donc, nous avons multiplié depuis longtemps ce type de rencontres participatives. Nous nous sommes associé.e.s avec AfroMusée pour des ateliers de création pour les jeunes animés par des artistes professionnel.le.s, tout comme on a repris l’idée d’une galerie destinée aux enfants âgés de moins de 13 ans avec Ma première galerie d’art Québecor. »



Impossible de tout détailler tant les activités proposées seront nombreuses pour animer le festival autour des quarante exposants prévus. Entre des conférences avec des artistes participant.e.s animée par une drag-queen au parc de l’Espoir, un défilé festif avec la participation de Studio ZX auquel le public est convié à y participer activement, la création d’une murale collective par le public, sur le principe de la peinture à numéro, selon l’univers de l’artiste Dalkhafine. Dans le cadre du projet « L’art qui redonne », les artistes de la communauté LGBTQ2S+, Nikki Küntzle (she/they) et Enok (they/them) feront la création de murales éphémères grand format inspirées de la mission de l’organisme ATQ (Aide aux Trans du Québec). Des reproductions de ces œuvres seront vendues en soutien à l’organisme. Enfin, pour celles et ceux qui veulent s’en donner à coeur joie, elles et ils pourront s’exprimer à coup de balles de peinture, pour selon Mtl en Arts, «en finir avec la guerre, la division, le jugement, la peur et la propagande. Faisons place à la paix, l’unité, la tolérance, l’amour et la philosophie». Une activité ludique de l’artiste Emmanuel Laflamme au titre inspirant : Sortir de la boîte (Attaque créative). Les participant.e.s courent la chance de gagner une œuvre de l’artiste.



« Nous avons décidé de nous associer au groupe Urban Sketchers Montréal», continue Stéphane Mabilais, «qui mettra sur croquis des scènes de la vie quotidienne du Village. Ce sont des dessinateurs chevronnés, débutants, occasionnels et le public qui le souhaite pourra être accompagné par des membres du groupe pour réaliser son propre croquis, encore une fois, une activité marquée par la participation. »



Bien sûr, on pourra passer du temps avec les artistes exposants, discuter avec elles et eux de leur travail, de ce qui les poussent à créer ou encore découvrir d’où leur vient l’inspiration, et se procurer si le cœur leur en dit l’œuvre de leur choix. Et on pourra se faire “tirer le portrait” d’un très bon coup de crayon par les artistes Matthew Belval, Cédric Taillon etPascal Foisy. Et l’art peut aussi se retrouver sur des meubles qui renaîtront pour une seconde vie en devenant unique. Ça déménage en collaboration aevc Recyc-Québec et Desjardins se veut une activité éco responsable pour prolonger la vie de meubles usagés. Cette année, les artistes Raphaël Dairon et MC Baldassari se livreront à ce coup de jeune pour des meubles qui leur seront proposés par le public (activité gratuite – s’inscrire sur le site de Mtl en Arts).



Autre initiative surprenante mais très séduisante, l’Art Mobile, des oeuvres seront créées sur des supports mobiles (à roulettes) qui se déplaceront sur la rue Ste-Catherine entre la rues St-Hubert et Papineau, on ne va plus vers l’art, mais c’est l’art qui se déplace vers nous.

Le lancement de la programmation du Festival, le 28 juin prochain, aura lieu au parc de l’Espoir sous la forme d’un 5 à 7, avec alcool en vente sur place. Outre les allocutions du directeur général, Stéphane Mabilais, et d’autres invité.e.s, on pourra assister à une performance de peinture en direct avec la musique du Dj invité : Tupi collective.

Pendant une semaine, ce sera la fête de l’art au Village, une fête où toutes et tous sont invité.e.s à célébrer la diversité, à s’amuser et peut-être à se découvrir une vocation.

Stéphane Mabilais tient à remercier les partenaires de cette édition particulière, sans qui elle n’aurait pu avoir lieu: L’arrondissement Ville-Marie, Patrimoine Canada, Ville de Montréal, Tourisme-Québec, Tourisme-Montréal, Québecor Recyc-Québec, Desjardins, Québecor, Village Montréal, De Serres, Pébéo, radio CISM et Fugues.

INFOS | 23e édition de Mtl en Arts, du 29 juin au 3 juillet mtlenarts.com