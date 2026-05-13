Mercredi, 13 mai 2026
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    Événements et FestivalsLe Village

    La 20e édition de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est débute le 15 mai

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    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
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    L’été s’installe officiellement dans le Village! La Société de développement commercial (SDC) du Village, en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie annonce que dès le vendredi 15 mai, la rue Sainte-Catherine Est redevient piétonne pour une 20e édition qui promet d’être plus festive, inclusive et vibrante que jamais.

    Montréalais·es et visiteur·euse·s sont invité·e·s à lancer la saison estivale avec un week-end d’ouverture haut en couleur, au cœur d’un quartier essentiel à la vitalité économique, culturelle et touristique de la métropole.

    L’an dernier seulement, plus de 11 millions de passages ont été enregistrés sur la rue piétonne, témoignant de son immense popularité et de son rôle clé dans l’attractivité de la ville. Cette année marque également une reconnaissance majeure : la désignation officielle du Village comme pôle de vitalité nocturne par la Ville de Montréal, confirmant son rôle stratégique dans l’animation urbaine et le dynamisme de la vie nocturne montréalaise.

    Au-delà de son attractivité touristique, la piétonnisation demeure avant tout un projet profondément ancré dans sa communauté — un espace vivant, sécuritaire et accueillant pour celles et ceux qui y habitent, y travaillent et y évoluent au quotidien. Le Village est et restera un lieu où toutes les communautés peuvent se rassembler, s’exprimer et se sentir pleinement les bienvenues.

    UN WEEK-END D’OUVERTURE FESTIF ET RASSEMBLEUR

    Pour souligner cette 20e édition, le Village propose une foire commerciale réunissant les entreprises locales tout le week-end, accompagnée d’une programmation artistique et participative mettant à l’honneur la créativité et la diversité du quartier.

    Vendredi 15 mai

    18 h à 19 h — Drags en déambulatoire & performance d’À Pieds Levés

    19 h à 22 h — Le Grand Karaokurrr, un karaoké extérieur animé par quatre artistes drag invitant le public à monter sur scène

    Samedi 16 mai

    14 h à 17 h — Meet & greet avec les drags

    16 h à 18 h — DJ set de Sissi Superstar

    18 h à 21 h — Grand Championnat National de Drags de Montréal (4e édition)

    Dimanche 17 mai

    14 h à 17 h — Enregistrement devant public du balado Full Plumé

    18 h à 20 h — Just Dance avec les MTL Gaymers

    20 h à 22 h — Spectacle de clôture

    Tous les événements et la programmation complète de l’été seront disponibles sous peu sur le site web du Village.

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