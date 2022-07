Jonathan Groff raconte son premier baiser

Lors d’une récente balado diffusion de Broadway Gives Back, l’acteur de Looking est revenu sur le premier baiser qui allait changer sa vie.

Alors qu’il a 19 ans, celui qui allait plus tard fouler les scènes de Broadway et tourner dans des séries et films cultes (Glee, Looking, Mindhunter, And Just Like That…, The Matrix Resurrection) travaille en tant que serveur dans un restaurant new-yorkais. Il rencontre alors Tom Viola, l’un des fondateurs de l’association Broadway Cares/Equity Fights AIDS dont les bénévoles récoltent des fonds pour la lutte contre le sida devant les différents théâtres de la ville.

Jonathan est très excité par le projet d’autant plus que les bénévoles profitent de certains avantages. «Les bénévoles pouvaient assister au deuxième acte des spectacles de Broadway. L’aspect bénévole de l’organisation et le fait que je pouvais assister à des spectacles m’ont donc beaucoup intéressé.»

Mais un autre événement marquant est arrivé ce jour-là. Quelques heures avant sa rencontre avec Tim Viola, Jonathan Groff embrassait un homme pour la première fois et cet homme était son crush d’ado. Un grand moment pour l’acteur qui était encore dans le placard.

«J’ai eu mon premier baiser avec un gars originaire de la même ville que moi et pour lequel j’avais un crush. Il a fini par devenir, entre guillemets, mon colocataire parce que je n’ai pas fait mon coming-out pendant trois ans et demi». Il ajoute : “«Il est venu me voir dans l’appartement où je vivais, et c’est arrivé. Et là je me suis dit : “Il faut que j’y aille. J’ai rendez-vous avec Tom Viola”. Je me souviens être entré dans son bureau, l’avoir rencontré avec l’impression que mon corps tout entier était en feu. J’étais comme en lévitation dans les bureaux de Broadway Cares».