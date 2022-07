Dans le cadre de la Conférence internationale sur le VIH/sida qui se tiendra à Montréal, la COCQ-SIDA et ses organismes-membres de même que la Fondation québécoise du sida vous invitent à un événement d’envergure le 26 juillet à 14h! En effet, ce jour-là, on bâtit un #QCsansSida! Cet événement gratuit (mais sur inscription) prendra la forme d’une vaste table ronde ayant pour sujet l’éradication réaliste du VIH/sida au Québec d’ici 2030.

Elle réunira les organismes communautaires VIH/sida, des expert·es du Québec et d’ailleurs, des allié·es ainsi que des élu·es. Cette activité se veut une opportunité pour se mobiliser afin de construire un monde sans sida ni VIH. S’ensuivra un cocktail menant à la réédition du Manifeste de Montréal. Vous êtes invité·es à y rester!

Pour assister à #QCsansSida, inscrivez-vous ici. Si vous ne pouvez vous présenter sur place, vous pourrez profiter d’une captation en direct sur Facebook!

À des fins d’organisation, notamment pour la distribution des consommations, merci de confirmer si vous restez au cocktail à l’aide de ce formulaire.

La table ronde, animée par Yannick Villedieu, journaliste et auteur, visera à démontrer que les organismes VIH/sida québécois peuvent mettre fin à l’épidémiedans la province, avec le soutien de leurs allié·es, mais que pour ce faire, les gouvernements et les autorités sanitaires doivent s’engager concrètement à établir une stratégie concertée pour atteindre les cibles mondiales émises par l’ONUSIDA. Il est important de rappeler l’impact qu’a eu la crise du sida sur la médecine moderne et le rôle crucial du milieu communautaire et des communautés dans le ralentissement de cette épidémie. Soulignons aussi le leadership, l’expertise et la capacité d’agir rapidement des organismes VIH/sida en termes de réponse aux enjeux de santé publique comme les ITSS, la crise des surdoses, la COVID-19 et plus récemment la variole simienne.



Lors des prises de parole, les organismes-membres, en collaboration avec différent·es expert·es, feront un état des lieux de la situation du VIH/sida au Québec. Ils et elles présenteront des initiatives ou pistes de solutions efficaces permettant de rejoindre les personnes spécifiques pour les arrimer à des services et des soins. L’ensemble des discussions de cette table ronde se construira autour du projet Riposte communautaire québécoise au VIH/sida 2021-2025 et de l’objectif commun qu’est l’atteinte des objectifs de l’ONUSIDA pour 2030. Il sera ainsi question de dépistage, de soutien au traitement, de réduction des méfaits, de déterminants sociaux de la santé et de politiques publiques. Tous les partis politiques sont également invités afin de pouvoir proposer des actions concrètes et concertées dès cet automne.

Les gouvernements doivent agir

Venez entendre nos panélistes ce 26 juillet pour soutenir nos revendications et vous mettre à jour sur l’état de la lutte contre le VIH/sida au Québec. L’activité se déroulera au Centre PHI .

L’événement s’inscrit dans une vaste campagne de communication qui se déploiera jusqu’au 1er décembre, soit la Journée mondiale de lutte contre le sida. Restez à l’affût!

NB: afin de protéger les plus vulnérables, le port du masque est fortement recommandé lors de l’activité, notamment pour les personnes immunocompromises. Du matériel désinfectant sera également mis à disposition. Si vous présentez des symptômes le jour même, on vous demande de ne pas vous présenter.