Sida : quand l’engagement international vacille

La décision du gouvernement français de réduire de plus de moitié sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a provoqué une onde de choc dans les milieux de la santé mondiale et du militantisme VIH. Pour les organismes communautaires et les personnes concernées, la nouvelle soulève une question simple mais lourde de conséquences : à quel point les engagements internationaux contre le VIH demeurent-ils solides aujourd’hui ?

Selon les informations confirmées par le ministère français des Affaires étrangères, la contribution française combinée au Fonds mondial et à l’organisation Unitaid atteindra 860 millions d’euros pour la période 2026-2028. Comparé au cycle précédent, il s’agit d’une réduction de plus de moitié. Entre 2023 et 2025, la France avait consacré 1,6 milliard d’euros au seul Fonds mondial, auxquels s’ajoutaient 255 millions pour Unitaid.

Le gouvernement justifie cette décision par les contraintes budgétaires. Paris souhaite réduire son déficit public à 5 % d’ici 2026, ce qui implique, selon le Quai d’Orsay, « d’importants efforts budgétaires ». Les autorités françaises assurent toutefois que la santé mondiale demeure une priorité de leur politique d’investissement international.

Une onde de choc dans le milieu communautaire

Pour les organisations de lutte contre le VIH, ces explications ne suffisent pas.

Dans un communiqué commun, plusieurs associations dénoncent ce qu’elles considèrent comme un recul majeur. Camille Spire, présidente de l’organisme AIDES, parle carrément d’« abandon ». Florence Thune, directrice du Sidaction, estime pour sa part que la France signe « la pire coupe parmi les pays du G7 ».

Ces réactions traduisent l’importance du Fonds mondial dans la lutte contre les pandémies. Depuis sa création en 2002, l’organisme est devenu le principal mécanisme international de financement des programmes de prévention, de dépistage et d’accès aux traitements dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Des millions de personnes vivant avec le VIH dépendent directement des programmes financés par ce fonds pour accéder à des antirétroviraux, à des services de prévention ou à des tests de dépistage.

Un contexte international fragilisé

La décision française intervient dans un moment déjà délicat pour la santé mondiale.

Aux États-Unis, premier bailleur de fonds de la lutte contre le VIH, la contribution fédérale a également diminué depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le financement américain est passé d’environ 6 milliards à 4,6 milliards de dollars.

Pour plusieurs observateurs, cette combinaison de reculs pourrait avoir des effets concrets sur le terrain. Vincent Leclercq, directeur général du réseau Coalition Plus — qui regroupe une centaine d’organisations dans une cinquantaine de pays — estime que la décision française marque une rupture symbolique.

Pendant longtemps, la France figurait parmi les moteurs de la santé mondiale. Elle était le deuxième contributeur du Fonds mondial. Avec la nouvelle contribution, elle rétrograde désormais à la cinquième place, derrière les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et même la fondation privée de Bill et Melinda Gates.

L’objectif de 2030 s’éloigne

Au-delà des chiffres, c’est la trajectoire de la lutte mondiale contre le VIH qui inquiète plusieurs acteurs.

En 2019, lors d’une conférence internationale organisée à Lyon, le président Emmanuel Macron affirmait que l’objectif d’élimination du sida comme menace de santé publique d’ici 2030 était atteignable. « Nous n’avons pas le droit de ne pas être au rendez-vous », déclarait-il alors.

Six ans plus tard, ce scénario apparaît beaucoup plus incertain.

Le Fonds mondial espérait recueillir environ 18 milliards de dollars pour son prochain cycle de financement. Les contributions actuelles devraient plutôt atteindre moins de 13 milliards.

Pour l’organisme français Actions Traitements, cette situation risque de compromettre les avancées obtenues depuis deux décennies. L’association craint même une reprise de l’épidémie dans certaines régions du monde, particulièrement là où les systèmes de santé demeurent fragiles.

Pourquoi cela concerne aussi les communautés queer

L’histoire de la lutte contre le VIH nous rappelle que les progrès réalisés aujourd’hui reposent largement sur des investissements et des solidarités internationales.

Au Québec comme ailleurs, les communautés LGBTQ+ ont été au cœur du combat contre l’épidémie depuis les années 1980. Elles savent aussi à quel point les avancées scientifiques — accès universel aux traitements, prévention biomédicale comme la PrEP, programmes communautaires — dépendent d’un financement soutenu.

Si les pays riches réduisent leurs contributions, les premières conséquences se feront sentir dans les régions du monde où l’accès aux traitements reste fragile. Mais les effets vont aussi se répercuter sur la recherche, la prévention et la mobilisation internationale.

Un débat sur les priorités

La décision française illustre finalement un dilemme qui dépasse un seul pays : dans un contexte de pressions budgétaires et de tensions géopolitiques, la santé mondiale peine à rester une priorité politique. Or, l’histoire du VIH a montré qu’un relâchement de l’effort collectif peut rapidement effacer des années de progrès.

La fin du sida d’ici 2030 n’était jamais garantie. Mais elle reposait sur une conviction partagée : celle que les pays capables d’investir dans la santé mondiale avaient la responsabilité de le faire.