Milk & Bone reprend On brûlera 

Le duo montréalais électro-pop Milk & Bone vient de lancer une reprise de la chanson On brûlera de Pomme, son premier enregistrement en français, ainsi qu’une version plus minimaliste de son récent succès Bigger Love dans le cadre de la série Spotify Singles. Cette sortie arrive peu après l’annonce de son prochain album, Chrysalism, disponible en précommande (vinyle, CD et numérique) et à paraître fin octobre.

🚨NEW ALBUM CHRYSALISM OUT OCTOBER 28🚨

Le duo formé de Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin voulait créer une version plus lente et plus intime de Bigger Love. « On a opté pour un son trip-hop qui nous semble très mélancolique », expliquent les deux artistes. Ce rythme détendu permet de mieux transmettre le sentiment d’introspection et la peine d’amour évoqués dans les paroles, tout en accordant plus de place aux harmonies originales de la chanson. Pour accompagner cette nouvelle version de Bigger Love, Milk & Bone présente une reprise de On brûlera de Pomme.

Elles ont choisi cette chanson en particulier pour ses superbes paroles et sa mélodie, cette dernière étant l’un des éléments qu’elles voulaient conserver de la chanson originale : « On a voulu personnaliser les harmonies, mais garder la mélodie intacte puisqu’elle est si belle et puissante. On a joué avec les arrangements de synthés et les textures, c’est ce qu’on aime dans notre musique et ce qu’on adore faire. C’est aussi l’aspect qu’on aime le plus de cette version, ça amène la chanson ailleurs ».

Leur interprétation est tout aussi délicate que l’originale, mais l’ajout de textures synthétiques lui confère une atmosphère éthérée qui s’agence parfaitement à leur nouvelle version plus langoureuse de Bigger Love.

Marquant un départ vers un territoire résolument pop, Chrysalism, le troisième album de Milk & Bone, paraitra le 28 octobre 2022 via Bonsound. Avec des harmonies vocales captivantes, des synthés et des riffs de guitare mélodiques, le duo explore des thématiques telles que l’amour, la nostalgie et les peines de cœur d’un point de vue plus mature, choisissant de se considérer comme des personnages dans l’histoire de leur vie amoureuse, plutôt que comme des victimes des circonstances. L’album a été composé et enregistré aux côtés de Micah Jasper (ELIO, Rebecca Black, Slayyyter), un producteur basé à Los Angeles et un ami du duo, qui partage leurs sensibilités et références pop. Chrysalism est une réflexion poignante sur le fait de grandir et de se découvrir soi-même.