Debbie Tebbs de retour avec l’album Origine

Après avoir dévoilé les extraits « Nuance » et « Vitamin D (feat. D-Track) » au cours des derniers mois, Debbie Tebbs annonce la sortie de son nouvel album, Origine, à venir le 16 septembre. Un album sur lequel elle s’est laissée inspirer par la fascinante histoire de sa famille récemment retrouvée!

Composé sur deux ans entre Montréal et Chicago, l’album Origine est le fruit d’une découverte exceptionnelle pour l’autrice-compositrice-interprète. Vivant dans le mystère de son nom et de ses origines depuis toujours, Debbie Tebbs a récemment découvert qu’elle appartenait à une grande famille de musiciens de Chicago, qu’elle était la petite nièce de la célèbre chanteuse blues Dinah Washingtonainsi que la cousine du claviériste et réalisateur de Prince, Joshua Welton. Son existence serait le fruit d’une liaison de tournée et d’une faute d’orthographe sur un document de naissance. Un récit digne d’une télésérie Netflix? Absolument. Mais c’est en musique que Debbie Tebbs a choisi de nous raconter son histoire.

Debbie Tebbs émerge ainsi avec un nouveau chapitre de sa vie présenté à travers treize titres, comptant Alan Prater (The Brooks, Valaire), DJ Killa-Jewel (La fin des faibles) et D-Track parmi ses invité·es. Reconnue pour sa synth-pop énergique et ses mélodies accrocheuses, Debbie Tebbs s’est du même coup rapprochée des mouvements musicaux américains qui ont influencé ses racines, soit le funk, le jazz et le disco. Soucieuse de faire rayonner le travail des femmes en musique, Tebbs s’est entourée de la crème des musiciennes québécoises pour l’enregistrement, soit Fabienne Gilbert (Star Académie/ ADISQ) et Marie-Anne Arsenault (Mara Tremblay) aux basses, Eleonore Pitre (Star Académie/ ADISQ) à la guitare et Marie-Josée Frigon (Belle & Bum) au saxophone. Enregistré au studio d’Alex McMahon (Studio L’Gros), ficelé de pair avec Gabriel Éthier à la coréalisation et avec la participation de Caracol au texte de la chanson titre, Origine est à ce jour l’album le plus personnel et accompli de Debbie Tebbs.

« Cet album est très spécial pour moi. Pour la première fois de ma carrière, j’ai écrit et composé ses œuvres comme un livre ouvert sur ma vie personnelle. Il y a certains artistes pour qui c’est naturel de s’ouvrir ainsi. Pour moi, ce fut tout un travail. Mais devant cette incroyable histoire, je ne pouvais pas faire autrement que de la raconter », explique Debbie Tebbs qui a choisi de collaborer avec l’illustrateur Jimmy Crockett afin de mettre en images le côté fantastique de son récit, tel une bande dessinée.

Rappelons que Debbie Tebbs est reconnue depuis plus de vingt ans sur la scène électronique québécoise. Avec une discographie regroupant dix albums ainsi que plusieurs succès radio, elle est aujourd’hui connue du grand public, notamment pour ses performances et remix du Gala de l’ADISQ, comme DJ du groupe Radio Radio et comme membre du duo DUMETRI aux côtés de Millimetrik. Récipiendaire de nombreux prix dont Artiste féminine électronique de l’année aux Montreal DJ Awards en 2009, elle a été nommée à trois reprises au GAMIQ dans la catégorie Album électro de l’année (UP! en 2014, Chrome en 2018 et Polychrome en 2020). Compositrice et beatmaker à la signature unique – dont le travail est actuellement nommé aux Prix Gémeaux – elle a collaboré auprès de nombreux artistes tels que Miro, Caracol, Valaire, Betty Bonifassi et DJ Champion.