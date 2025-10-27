La Cour suprême des États-Unis examinera une requête sur le mariage entre personnes de même sexe

La Cour suprême des États-Unis examinera le 7 novembre 2025 une requête de Kim Davis, ancienne greffière du comté de Rowan, Kentucky, visant à annuler l’arrêt historique Obergefell v. Hodges de 2015, qui a légalisé le mariage pour tous.tes à l’échelle nationale.

En 2015, après la décision Obergefell, Kim Davis a refusé de délivrer des licences de mariage à des couples de même sexe, invoquant ses convictions religieuses. Elle a été brièvement emprisonnée et condamnée à verser 100 000 $ de dommages-intérêts et 260 000 $ de frais d’avocat à David Ermold et David Moore, un couple qu’elle avait refusé. En mars 2025, la Cour d’appel a rejeté son appel, estimant que la Première Amendement ne la protégeait pas dans l’exercice de ses fonctions officielles. En juillet 2025, Davis a déposé une requête devant la Cour suprême, arguant que la décision Obergefell était « manifestement erronée » et qu’elle ne reposait sur aucune base constitutionnelle solide. Elle soutient que la Cour a créé un droit constitutionnel inexistant, ce qui, selon elle, nuit à la liberté religieuse des fonctionnaires.

Si la Cour suprême accepte d’examiner l’affaire, elle pourrait potentiellement renverser Obergefell, renvoyant la question du mariage homosexuel aux législations des États. Cependant, la loi fédérale sur le Respect du Mariage, adoptée en 2022, oblige les États à reconnaître les mariages entre personnes de même sexe, même si la Cour suprême annulait Obergefell.

Le soutien à la légalisation du mariage homosexuel reste majoritaire aux États-Unis, avec environ 68 % d’opinions favorables, bien que le soutien parmi les républicains ait diminué à 41 %.

La Cour suprême doit encore décider si elle entendra l’affaire. Pour ce faire, au moins quatre juges doivent voter en faveur. Cependant, les experts estiment que la Cour pourrait éviter de prendre une décision radicale, en se concentrant plutôt sur la question de la responsabilité personnelle de Davis en tant que fonctionnaire, sans remettre en cause la décision Obergefell dans son ensemble. La décision sur la prise en charge de l’affaire pourrait être annoncée dès le 10 novembre 2025.